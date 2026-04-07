“No hay”: el grito de protesta por el abandono del sistema de salud

En el marco del Día Mundial de la Salud, organizaciones de la Plataforma por el Derecho a la Salud realizaron esta mañana una manifestación frente al Ministerio de Salud para denunciar la situación del sistema público y exigir respuestas urgentes.

Durante la actividad, las organizaciones leyeron un manifiesto en el que denunciaron que la respuesta que miles de personas reciben diariamente por parte del Estado es una sola: No hay.

“No hay medicamentos, no hay terapia, no hay ambulancias, no hay reactivos y no hay turnos. Llamas al Call Center y nunca te atienden, y si lo hacen, te dan turno para dentro de seis meses, cuando capaz ya estás muerto. Esta situación se ha convertido en una forma cotidiana de abandono”, indicó Victoria Peralta, de la Plataforma por el Derecho a la Salud.

Además, mencionan que las consecuencias de esta realidad es el endeudamiento, la interrupción de tratamientos y la exposición pública del sufrimiento para acceder a atención.

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Sostienen que el “no hay” es una acción política e intencionada. “La fragilización del sistema público es parte de un plan para finalmente privatizar”.

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“Sabemos muy bien que al sector público le importa lucrar y no le importa la salud de la gente. No le importa que la salud sea un derecho. El Estado puede y debe dar un buen servicio al ciudadano”, sostuvo.

En otro momento, la representante de la Plataforma por el Derecho a la Salud, apuntó a la ministra de Salud, María Teresa Barán. “Con todas las denuncias que se han hecho y no ha reaccionado, no sé con qué clase de tornillo está atornillada en su silla. Pero es vergonzoso, porque si tuviera un poco de dignidad ya hubiera renunciado ella misma si siente que no puede resolver este problema”.

“A nosotros nos piden ajustarnos los cinturones, economía de guerra, mientras seguimos pagando seguros vip y salarios jugosos. Para eso no hay ajuste de cinturón ni nada parecido", finalizó.