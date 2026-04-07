Día Mundial de la Salud: por qué se celebra el 7 de abril y cuál es el lema de 2026

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril en todo el mundo. La fecha no cambia: funciona como un marcador anual que gobiernos, hospitales, universidades y organizaciones sociales aprovechan para visibilizar desafíos de salud pública y promover acciones concretas.

Por qué se celebra el Día Mundial de la Salud

La conmemoración está vinculada a un hito institucional: el 7 de abril de 1948 entró en vigor la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde entonces, la jornada se utiliza para recordar que la salud no depende solo de la medicina clínica, sino también de políticas públicas, prevención, investigación y cooperación internacional.

En términos prácticos, el Día Mundial de la Salud suele funcionar como una “lente” que ordena la conversación pública: qué enfermedades emergen, qué desigualdades persisten, qué sistemas de vigilancia fallan y qué herramientas científicas permiten anticiparse.

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Cuál es el lema del Día Mundial de la Salud 2026

El lema de 2026 es: «Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia».

La campaña pone el énfasis en un mensaje directo: la salud, en su sentido más amplio se protege mejor cuando la ciencia es colaborativa, abierta y sostenida en el tiempo.

En un contexto de crisis climática, circulación acelerada de patógenos, resistencia antimicrobiana y presión sobre ecosistemas, la evidencia científica deja de ser un insumo técnico para convertirse en infraestructura social.

Qué significa “Una sola salud” y por qué importa en 2026

Bajo el lema «Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia», la campaña 2026 destaca la colaboración científica para proteger la salud humana, animal, vegetal y planetaria, celebrando el enfoque de «Una sola salud» (One Health).

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La idea central es clara y verificable: las fronteras entre especies y ambientes no detienen los riesgos sanitarios.

La expansión de ciertos vectores, los brotes zoonóticos, la degradación del suelo o la pérdida de biodiversidad pueden traducirse en problemas clínicos y económicos. “Una sola salud” propone coordinar disciplinas —medicina, veterinaria, biología, agronomía, epidemiología, ciencias ambientales— para detectar antes, responder mejor y prevenir más.

En 2026, el Día Mundial de la Salud busca, así, reposicionar una prioridad: apoyar la ciencia no como consigna abstracta, sino como condición para sistemas de salud resilientes, decisiones públicas basadas en evidencia y respuestas rápidas ante amenazas que ya son globales.