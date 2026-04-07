Semana Santa: El turismo interno inyectó más de US$ 55 millones a la economía paraguaya

El Observatorio Turístico de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) presentó los resultados finales del movimiento registrado durante la Semana Santa, revelando cifras que marcan un hito para la economía nacional.

Según el informe, el turismo interno generó ingresos directos por un total de US$ 55.484.961, lo que representa un salto cuantitativo del 36 % en comparación con el periodo de 2025.

Este dinamismo financiero fue impulsado por una masiva movilización ciudadana. Entre el 1 y el 5 de abril, se registró el desplazamiento de 409.431 personas, un incremento del 15 % en el flujo de visitantes anual.

Los datos, validados mediante registros de la Terminal de Ómnibus de Asunción y los puestos de peaje del MOPC, indican que circularon 323.656 vehículos particulares, evidenciando una intensa actividad logística y de consumo a lo largo del territorio.

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El sector servicios fue uno de los grandes beneficiados, alcanzando un promedio de ocupación hotelera del 90 % a nivel nacional. Esta alta demanda no solo fortaleció a las grandes cadenas, sino que permeó en las economías locales a través de la gastronomía, el comercio y el transporte.

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Destinos claves y cultura

El éxito de la temporada se atribuye a la combinación de atractivos naturales y la preservación de la religiosidad popular. La procesión de Tañarandy, en Misiones, se mantuvo como el evento de mayor convocatoria con 30.000 asistentes, seguida por el Kurusu Cerro de Yaguarón con 15.000 personas.

Por su parte, los complejos hidroeléctricos y los sitios históricos también mostraron un rendimiento sólido:

Itaipú: 15.423 visitantes.

Yacyretá: 5.115 ingresos.

Misiones Jesuíticas: 3.961 visitas (destacándose la Misión de la Santísima Trinidad del Paraná).

Mientras los espacios de naturaleza atrajeron a 3.070 viajeros, las experiencias culturales a nivel país sumaron más de 10.900 participantes, consolidando una oferta diversificada que fortalece el patrimonio nacional.

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Finalmente, desde la Senatur informaron que, si bien estas cifras del mercado interno ya muestran un panorama sumamente positivo, los datos correspondientes al turismo receptivo (visitantes internacionales) se encuentran en proceso de validación final para su próxima publicación, lo que podría elevar aún más el saldo final de la temporada para el país.