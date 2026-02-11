El turismo en Paraguay crece y algunas regiones lideran la llegada de visitantes

La Senatur, a través de la Dirección de Observatorio Turístico, presentó los resultados del sondeo de Movimiento Turístico en Paraguay correspondiente a enero 2026.

El director de Gestión Turística de Senatur, Javier Ramírez, señaló que los resultados están relacionados con los establecimientos de alojamiento, tanto hoteleros como extrahoteleros, y se obtuvieron a través de consultas a nivel nacional a todos los establecimientos registrados en el ente estatal.

Según el informe, durante ese periodo la ocupación hotelera alcanzó un promedio general del 80%. En cuanto a la procedencia de los huéspedes, la mayoría fueron paraguayos, seguidos por argentinos, brasileños, alemanes y visitantes de otras nacionalidades.

“En este reporte se destaca que las zonas con mayor movimiento, según las respuestas que recibimos, son Cordillera, Alto Paraná, Itapúa, Guairá y Asunción. Esto coincide con las regiones que cuentan con mayor infraestructura, atractivos y movimiento turístico en general”, detalló Ramírez a ABC.

Naturaleza y atractivo

Señaló que estas regiones del país destacan por su naturaleza y su atractivo y se ve impulsado durante la temporada de vacaciones, cuando muchas familias buscan contacto con la naturaleza, playas habilitadas, arroyos y parques naturales.

Entre los principales atractivos turísticos del país, algunos de los más visitados en enero fueron el Complejo Turístico Itaipú, con 98.084 personas; la represa de Yacyretá, con 4.269 visitantes; y las Misiones Jesuíticas Guaraníes, con 12.064 turistas. Además, los atractivos naturales recibieron 13.703 visitantes, mientras que los sitios culturales atrajeron aproximadamente a 2.409 personas.

Respecto al 80% de ocupación hotelera, Ramírez indicó que es un porcentaje muy bueno. “Regiones como Itapúa reportaron hasta un 90% de ocupación en enero. Al promediar las distintas respuestas a nivel nacional, se llega al 80%, lo que refleja un movimiento importante en turismo interno, especialmente durante los fines de semana”, precisó.

Crecimiento de turistas

En cuanto al turismo receptivo, los indicadores de la Dirección Nacional de Migraciones revelaron que Paraguay recibió 205.067 turistas internacionales en enero, un crecimiento del 28,8% respecto al mismo mes de 2025. Este aumento posiciona al país como un destino cada vez más atractivo y destaca su potencial como centro turístico emergente a nivel regional.

Sobre la diversificación de destinos turísticos, Ramírez indicó que Senatur trabaja en estrategias para distribuir la demanda y asegurar que la información llegue a la ciudadanía con anticipación.

“En diciembre pasado se lanzó la Guía de Verano, un material que reúne eventos culturales y recreativos en el interior del país, incluyendo carnavales, fiestas tradicionales y otras celebraciones. Además ofrece información práctica sobre circuitos turísticos, actividades de turismo aventura y museos, consolidando los datos que los turistas suelen buscar antes de planificar su viaje”, explicó.

Además, mencionó que Senatur refuerza la promoción turística a través de sus redes sociales, destacando las propuestas del sector privado, los servicios de alojamiento, circuitos y actividades disponibles de manera planificada y permanente.