Aumento del flujo migratorio y ocupación hotelera al 100% durante Semana Santa en Encarnación

La capital del departamento de Itapúa experimenta una consolidación en la oferta turística en los últimos años, por lo que fue declarada por la Cámara de Diputados como la “Perla del Paraguay”. Según estimaciones del Observatorio de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el sector hotelero registró una ocupación del 100% durante los feriados de Semana Santa, según lo publicado en la Agencia de Información Paraguaya (IP).

El sector hotelero formal tiene registradas cerca de 4.000 camas disponibles, según datos de la Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit). Esto representa más del 60% de la capacidad de todo el departamento, que supera las 5.500 camas.

Durante el fin de semana se evidenció una gran afluencia en los espacios públicos, principalmente en las playas y la costanera de la ciudad, que fue visitada por miles de turistas. La mayoría de ellos serían connacionales, es decir, quienes realizan turismo interno.

Asimismo, los prestadores de servicios manifestaron un importante movimiento desde el miércoles pasado, cuando se notó un incremento en las ventas en el sector gastronómico y de entretenimiento de la ciudad. También se destacó un aumento del turismo religioso, con la visita a templos en la ciudad y el traslado hasta las Misiones Jesuíticas Guaraníes del departamento.

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Mayor movimiento migratorio

La oficina regional de Migraciones, a cargo de Blas Arzamendia, estimó que en los 10 días previos al domingo de Pascua se evidenció un gran flujo migratorio que alcanzó los 102.000 ingresos por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

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Este registro corresponde al período del 26 de marzo al 5 de abril. De ese total, cerca de 80.000 turistas serían extranjeros, mientras que 22.000 serían connacionales.

En comparación con el año pasado, este registro es 35% mayor. El año pasado se contabilizaron 83.234 ingresos, que representan un 54% más que en 2024. Esto evidencia una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años.

Se estima que este aumento en el movimiento en la ciudad contribuirá a generar mayor circulante de dinero y un impulso para el comercio y la industria turística.