Bolt se pronuncia tras movilización de conductores y pide “diálogo directo”

La plataforma de transporte Bolt, que opera en nuestro país desde 2020, se pronunció luego de la movilización de socios conductores que se autoconvocaron tanto en Asunción como en otras grandes ciudades como Encarnación, Ciudad del Este y el Bajo Chaco. Durante la protesta, los trabajadores reclamaron diversas modificaciones técnicas y económicas que ayuden a disminuir el costo operativo del servicio que ofrecen.

En un comunicado difundido este miércoles, la empresa indicó estar al tanto de las movilizaciones desarrolladas en nuestro país.

“Creemos genuinamente que conductores satisfechos ofrecen un mejor servicio a los pasajeros y, en consecuencia, generan más ingresos a largo plazo. Por ello, nuestro compromiso es tratar a nuestra comunidad de conductores con respeto y de manera justa”, señala parte del escrito.

Seguidamente, añade que se realiza un monitoreo continuo de los precios que se ajustan en función al mercado, “buscando siempre el equilibrio entre ser una opción atractiva tanto para conductores como para pasajeros”. Asegura también que la comisión que Bolt cobra a sus conductores es competitiva en el mercado local, ya que “una comisión menor significa mayor ingreso neto por viaje para el conductor”.

Asimismo, señala la importancia del diálogo directo con la comunidad, a través de canales de comunicación activos, sesiones de retroalimentación y espacios de atención presencial para que los conductores puedan plantear sus inquietudes directamente al equipo local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, afirma que están comprometidos a encontrar soluciones que beneficien a todas las partes, aunque no especifica cómo lo harán posible.

Lea más: Uber y Bolt: más horas al volante y otras consecuencias de la suba del combustible

Golpeados por la suba del combustible

Conductores de autos y motos de plataformas como Bolt, Uber y MUV se reunieron hoy en inmediaciones del Club Independiente de Campo Grande, desde donde marcharon en forma de protesta hasta el Paseo La Galería, exigiendo mejores condiciones laborales.

Una de las principales intenciones de los trabajadores es lograr una mesa técnica para conseguir una mejor tarifa, pero sin afectar tanto el bolsillo de los pasajeros.

Central expresa respaldo

La Central General de Trabajadores (CGT) expresó su respaldo y solidaridad con los trabajadores de plataformas ante la difícil situación económica que atraviesan como consecuencia del constante incremento del precio de los combustibles y la suba automática del porcentaje de la tarifa (comisión) que la empresa les cobra por usar la plataforma. En ese sentido exige mayor seguridad y un reglamento más claro.

Lea más: Exigir licencia profesional a choferes de plataformas abre la puerta a coimas, denuncian