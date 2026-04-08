Conductores de plataformas se movilizan por mejores condiciones laborales y tarifas justas

Conductores de autos y motos de la plataforma Bolt se reunieron esta mañana en las inmediaciones del club Independiente de Campo Grande, desde donde marcharon en forma de protesta hasta el Paseo La Galería, exigiendo mejores condiciones laborales y cambios en el sistema de las tarifas.

De igual forma, esta movilización tuvo otros puntos de encuentro en diferentes ciudades del país. En Encarnación, la convocatoria fue en el Paseo de los Teros. En Ciudad del Este, los manifestantes se reunieron en el ex Aeropuerto Alejo García, frente a la Gobernación, y en la zona de Bajo Chaco, la concentración fue en la Plaza Héroes del Chaco.

“Hoy comienza nuestra marcha de conductores de plataformas para reclamar una tarifa más justa, el cese de penalizaciones injustas y la búsqueda de radio recta”, explicó Carlos Álvarez, vocero de los conductores.

Una de las principales intenciones de los trabajadores es conseguir una mesa técnica con la plataforma para conseguir una mejor tarifa, pero sin afectar tanto al bolsillo de los pasajeros.

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“No queremos ser un látigo económico más, pero también necesitamos ver cómo hacer para que no nos afecte tanto esta suba de combustible, lo que aumenta bastante nuestro costo operativo”, mencionó.

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Durante la marcha, los participantes señalaron que mantuvieron activas sus cuentas de pasajeros con el objetivo de solicitar viajes fantasmas, una estrategia que buscó evitar que ciertos sectores se beneficien durante la jornada de protesta.

Entre los señalados están los que usan cuentas alquiladas, flotilleros y vehículos también alquilados.