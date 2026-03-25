Uber y Bolt: más horas al volante y otras consecuencias de la suba del combustible

El presidente de la Asociación de Conductores de Plataformas, Basilio Duarte, afirmó que el sector atraviesa una situación “bastante complicada” debido al encarecimiento del combustible, lo que obliga a los trabajadores a extender significativamente sus jornadas para sostener sus ingresos.

“Los conductores de plataformas no tenemos la potestad de modificar las tarifas. Esto lo hacen las empresas que hoy explotan el servicio”, explicó Duarte, al referirse a las limitaciones que enfrentan para hacer frente a la suba de costos.

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Según detalló, el impacto es directo en los ingresos y sobre todo la calidad de vida de los choferes. El representante del gremio advirtió que las largas jornadas repercuten en la salud de los trabajadores y en el estado de los vehículos.

Plataformas prometieron analizar ajuste

Duarte además indicó que el reclamo ya fue planteado a las empresas que gestionan las plataformas. “Tuvimos respuesta por parte de ellos de que iban a analizarlo”, comentó, y agregó que incluso un gerente de una de las aplicaciones más utilizadas habría adelantado la posibilidad de un ajuste.

“Hay una situación internacional con el precio de los combustibles y escapa a nuestro manejo”, indicó.

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Finalmente, Duarte aclaró que, si bien no hay reportes masivos de abandono de la actividad, sí se observa un cambio en la dinámica laboral. “Aquel que en 8 o 10 horas ya completaba su cupo diario, hoy tiene que estar entre 12, 14 o hasta 16 horas al volante para poder mantener esos ingresos”, concluyó.

Las plataformas más utilizadas en Paraguay son Uber, Bolt y MUV hoy en día, dependiendo de la zona. Esta modalidad de transporte privado es de las más demandadas desde hace varios años, por la comodidad y rapidez, considerando el mal servicio del transporte público.