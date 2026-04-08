Comunidad indígena denuncia que recibió menos viviendas que las que debían entregarles

La comunidad indígena Tarumandy’i, ubicada en Luque, reclamó al gobierno la entrega total de las viviendas sociales que les fueron adjudicadas, las cuales fueron 39, pero que hasta el momento solo les entregaron 31.

Además, pidieron la construcción de un camino empedrado que llegue hasta la comunidad, ya que solo cuentan con 300 metros de empedrado en el camino que llega al lugar, pero necesitan que se completen los 800 metros, ya que cada vez que llueve, el camino se bloquea por la inundación.

Valeriano Duarte, líder de la comunidad indígena, agregó que con la subida del nivel del río Salado, con cada lluvia, este se desborda y el agua inunda el camino, lo que los deja aislados.

Contó que también urgen de una USF, debido a que cada vez que un miembro de la comunidad se enferma, deben hacer un viaje largo y tedioso hasta el Hospital Regional de Luque o de Limpio para ser atendidos.

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Tienen aulas pero no todos los grados

Duarte destacó que cuentan con una infraestructura grande de la escuela instalada en el lugar para la comunidad, pero que solo tienen educación hasta el sexto grado, por lo que piden extender la misma hasta el noveno grado.

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Esto se debe principalmente a que los estudiantes que van desde el séptimo, octavo y noveno grado deben caminar más de un kilométro para ir a recibir educación de un colegio que cuenta con estos grados.