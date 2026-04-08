Más de una década sin mejoras: crítica situación de escuela maká en Ciudad del Este

La Escuela Básica N.º 4763 Onorio Takachi está ubicada en pleno centro de esta capital departamental, dentro de la comunidad maká. En una visita realizada por el equipo de la organización Reacción Paraguay, se evidenció la crítica situación que enfrenta.

El reporte indica que estudiantes y docentes enfrentan condiciones inadecuadas para el desarrollo de las clases. Actualmente, la escuela cuenta con una sola sala de clases y una cocina improvisada en las escaleras para la implementación del programa Hambre Cero. Además, el techo de la institución fue afectado por tormentas y, en días de lluvia, resulta imposible dar clases.

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Autoridades de la comunidad educativa refirieron que, desde hace más de 13 años, la institución no recibe mejoras en la infraestructura escolar.

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La institución ocupa el puesto 1 en el listado de priorización de aulas en la microplanificación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Esto implica que debe recibir intervención urgente.

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La Municipalidad de Ciudad del Este, responsable de esta inversión, recibió más de G. 1.342 millones en lo que va del año y prevé recibir más de G. 12.000 millones, monto que deberá ser empleado para ejecutar las obras. Sin embargo, existe una brecha entre los recursos disponibles y su ejecución, ya que dependen de los largos procesos licitatorios.

Sobre Reacción Paraguay

Reacción Paraguay es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que promueve la transparencia y el control ciudadano sobre los fondos públicos destinados a la educación. Para ello, integra herramientas tecnológicas, formación cívica y participación juvenil, fortaleciendo la democracia desde las aulas y las comunidades.

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Una de esas herramientas es Foco, que permite acceder a datos sobre asignación de recursos, registrar situaciones en las escuelas y hacer seguimiento a los casos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.