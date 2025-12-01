MOPC adjudica la ampliación de la defensa costera de Concepción por un monto millonario

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) señala que adjudicó la licitación que había llamado para la ampliación de la defensa costera de Concepción (ID N.º 468263). De acuerdo con los datos, la obra beneficiará a cerca de 70.000 habitantes.

La iniciativa incluye trabajos de drenaje, una avenida costanera y un parque lineal, componentes que impulsarán el desarrollo urbano, promoverán el turismo y mejorarán la movilidad sostenible, al tiempo de resguardar el entorno natural y elevar la calidad de vida de los residentes.

La adjudicación se concretó mediante la Resolución N.° 2118/25, firmada por la titular del MOPC, a la empresa LT S.A., por un monto de G. 88.809.640.992.

“Concepción, esta perla del norte, va a recibir a los paraguayos y paraguayas con una hermosa costanera en su primera fase; será motivo de orgullo para todos”, afirmó la titular del MOPC, Claudia Centurión, asegurando que la firma del contrato se realizará muy pronto. “Palabra cumplida: vamos a iniciar las obras y recibir el 2026 con máquinas en pista, en la costanera de Concepción”, puntualizó.

Descripción y alcance de las obras

El proyecto contempla un trazado de 8 km que será ejecutado por etapas. En la primera fase se extenderá desde el barrio San José Olero hacia el norte, por 1.650 metros, hasta el puerto de Concepción, y desde el puerto, 400 metros al sur, hasta la salida a la calle Eligio Ayala.

Las mejoras incluyen la rehabilitación y ensanchamiento del muro de defensa existente, con la ejecución de terraplenes mediante refulado y la incorporación de protecciones de taludes y obras de contención.

Sobre el nuevo coronamiento del muro se desarrollarán obras de urbanización correspondientes al primer tramo de la Avenida Costanera y del Parque Lineal, que permitirán integrar el sistema de defensa al entorno urbano y generar espacios públicos seguros y funcionales.

Intervenciones hidráulicas

Esta fase contempla la provisión y montaje de tuberías de acero, válvulas, accesorios y conexiones; la reparación de bombas existentes; y la adecuación de tableros eléctricos, transformadores, generadores y equipos de izaje necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de bombeo.

Asimismo, se realizarán trabajos de limpieza, acondicionamiento y excavación en las zonas de succión y descarga, mantenimiento de canales, obras civiles complementarias y otras acciones destinadas a asegurar la operatividad integral de la defensa costera.

Con esta primera etapa recuperarán plenamente la funcionalidad del sistema de defensa y establecerán las bases técnicas para una Segunda Etapa, de mayor alcance. El proyecto integra infraestructura hidráulica, desarrollo urbano y mejora del espacio público bajo una visión sostenible, orientada al bienestar de toda la ciudadanía.