Economía
01 de diciembre de 2025 - 15:56

MOPC adjudica la ampliación de la defensa costera de Concepción por un monto millonario

Proyecto de ampliación de la defensa costera en Concepción.
El MOPC adjudicó por G. 88.809 millones la primera fase de la ampliación de la defensa costera de Concepción, un proyecto que transformará 8 km del borde ribereño con drenajes, parque lineal y costanera.

Por ABC Color

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) señala que adjudicó la licitación que había llamado para la ampliación de la defensa costera de Concepción (ID N.º 468263). De acuerdo con los datos, la obra beneficiará a cerca de 70.000 habitantes.

La iniciativa incluye trabajos de drenaje, una avenida costanera y un parque lineal, componentes que impulsarán el desarrollo urbano, promoverán el turismo y mejorarán la movilidad sostenible, al tiempo de resguardar el entorno natural y elevar la calidad de vida de los residentes.

La adjudicación se concretó mediante la Resolución N.° 2118/25, firmada por la titular del MOPC, a la empresa LT S.A., por un monto de G. 88.809.640.992.

“Concepción, esta perla del norte, va a recibir a los paraguayos y paraguayas con una hermosa costanera en su primera fase; será motivo de orgullo para todos”, afirmó la titular del MOPC, Claudia Centurión, asegurando que la firma del contrato se realizará muy pronto. “Palabra cumplida: vamos a iniciar las obras y recibir el 2026 con máquinas en pista, en la costanera de Concepción”, puntualizó.

Descripción y alcance de las obras

El proyecto contempla un trazado de 8 km que será ejecutado por etapas. En la primera fase se extenderá desde el barrio San José Olero hacia el norte, por 1.650 metros, hasta el puerto de Concepción, y desde el puerto, 400 metros al sur, hasta la salida a la calle Eligio Ayala.

Las mejoras incluyen la rehabilitación y ensanchamiento del muro de defensa existente, con la ejecución de terraplenes mediante refulado y la incorporación de protecciones de taludes y obras de contención.

Sobre el nuevo coronamiento del muro se desarrollarán obras de urbanización correspondientes al primer tramo de la Avenida Costanera y del Parque Lineal, que permitirán integrar el sistema de defensa al entorno urbano y generar espacios públicos seguros y funcionales.

Intervenciones hidráulicas

Esta fase contempla la provisión y montaje de tuberías de acero, válvulas, accesorios y conexiones; la reparación de bombas existentes; y la adecuación de tableros eléctricos, transformadores, generadores y equipos de izaje necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de bombeo.

Asimismo, se realizarán trabajos de limpieza, acondicionamiento y excavación en las zonas de succión y descarga, mantenimiento de canales, obras civiles complementarias y otras acciones destinadas a asegurar la operatividad integral de la defensa costera.

Con esta primera etapa recuperarán plenamente la funcionalidad del sistema de defensa y establecerán las bases técnicas para una Segunda Etapa, de mayor alcance. El proyecto integra infraestructura hidráulica, desarrollo urbano y mejora del espacio público bajo una visión sostenible, orientada al bienestar de toda la ciudadanía.