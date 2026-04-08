Ruta del Progreso: contradicen a la ministra de Obras Públicas

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC),, Claudia Centurión, negó que 17 obras públicas estén paralizadas, como se indicó desde el sector de la construcción.

En ese sentido, el presidente de la comisión vecinal de la comunidad de Loma Perõ, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, José Tomás Ortiz, señaló que el Tramo 3 de las obras de la Ruta del Progreso está paralizado desde 2024. Pidió a la ministra salir a recorrer las obras para ver cómo se encuentran, porque es fácil opinar desde la oficina.

“El Tramo 3 de la Ruta del Progreso no se observa ninguna maquinaria en pista, no continúan los trabajos como dice la ministra y la futura circunvalación, que es la variante, está totalmente abandonada, con matorrales; no se observa ninguna maquinaria en pista, como señala Claudia Centurión”, indicó José Ortiz.

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“Nosotros, como vecinos, en varias ocasiones habíamos solicitado, a través de nuestras autoridades locales y departamentales, que una vez que se inicien las obras sea prioridad el Tramo 3, pero venimos hablando en vano porque creo que la ministra no sale de su oficina y no ve la realidad en este caso de la Ruta del Progreso”, manifestó Ortiz.

En todo el trayecto del Tramo 3 se observa un deterioro importante de la ruta, con enormes baches que dificultan el tránsito vehicular. También, el Tramo 2 presenta desgaste significativo en los lugares donde ya se realizaron trabajos.

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Obras de la Ruta del Progreso

Las obras de la Ruta del Progreso fueron adjudicadas por lotes. El Lote 1, correspondiente al Tramo 1, inicia en la intersección con la ruta PY04, en el denominado cruce Ybyraty, y se extiende en dirección a San Juan Bautista hasta el puente sobre el arroyo Aguaray, totalizando 18,62 km.

Esta licitación fue adjudicada a la empresa Construpar SA, cuyos representantes legales son Carlos Antonio Benítez Céspedes, Guillermo Luis Mas Metz y Sergio Rubén Samudio Báez, por un monto de G. 77.203.161.628.

El Lote 2 del Tramo 2, fue adjudicado a la empresa Tecsul SAE, representada legalmente por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández y Marcelo Piñeiro Flecha, por un monto de G. 66.271.072.646.

Este abarca desde la cabecera del mencionado puente hasta el km 38,69, donde empalma con el asfaltado existente que comunica la compañía de Loma Perõ con la ciudad de San Juan Bautista, sumando 20,07 kilómetros.

El Lote 3, correspondiente al Tramo 3, comprende 5,35 km entre el km 38,69 y el km 44, e incluye la construcción de una nueva variante de 6,2 km.

Actualmente, este tramo se encuentra en pausa debido a la rescisión del contrato con la empresa Caldetec Ingeniería SRL. Posteriormente, fue adjudicado a la segunda empresa oferente en la licitación, MM Constructora, cuyo representante legal es Jorge Antonio Moreno Mereles, por un monto de G. 37.552.735.858.

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la comisión vecinal, José Tomás Ortiz, las obras del Tramo 3 debían iniciarse de manera inmediata una vez adjudicadas a la nueva empresa. Sin embargo, nunca comenzó.

Firman adjudicadas formaron un consorcio y priorizan el Tramo 1

Agregó que, desde inicios de este año, también se encuentran paralizadas las obras del Tramo 2. Según manifestó, las tres empresas adjudicadas para las obras conformaron un consorcio y que actualmente concentran las tareas en el Tramo 1, dejando de lado el sector más sensible, que es el Tramo 3 que pasa por la comunidad de Lomas Perõ.