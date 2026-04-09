Alimento para el cuerpo y el corazón: la noble labor de jóvenes de Schoenstatt

Frente a la Catedral de Asunción, el padre Lucas Chiappe se luce con la pelota jugando con niños y adolescentes que cada miércoles se acercan para cenar, pero también para ser arropados por la solidaridad de quienes eligen dedicarles tiempo y cariño. La Juventud Masculina Universitaria de Schoenstatt, desde hace más de un año, sin importar frío, lluvia o calor, llega con alimentos para repartir en zonas vulnerables de Asunción, como el Mercado 4 y el microcentro.

El objetivo de los jóvenes más allá de lo que puedan entregar materialmente a estas personas es hacerles saber que son tenidas en cuenta.

“Queremos compartir ese amor de Dios, ese amor de María, con los demás y qué mejor que con la gente que está más olvidada, por decirlo así. Entonces venimos junto a ellos, compartimos con ellos, nos ponemos al día, le contamos nuestra vida, ellos nos cuentan la suya, nos comparten sus cosas que le pasan en la semana; entonces es eso justamente, sentimos una familiaridad muy grande con ellos”, comentó Ángel González, un joven integrante del movimiento.

Lea más: Madre con leucemia, tratada en IPS, necesita US$ 20.000 para comprar fármaco

El clima que se vive en el encuentro es de jovialidad, en medio de cantos, oraciones y charlas que fortalecen el lazo que han creado en cada encuentro semanal. El padre Lucas es un sacerdote argentino que asesora a los jóvenes y los acompaña en durante la actividad compartiendo de cerca con los destinatarios de esta noble labor.

“Lo lindo de esta actividad es que nace del corazón de ellos; yo simplemente acompaño y vamos pensando y eso es lo lindo para mí, el corazón de los chicos que se conmueve por descubrir la necesidad y dar respuesta en lo que podamos. Sabemos que no se soluciona el problema del hambre ni los problemas sociales, pero es un gesto de esperanza que nos hace bien a todos”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La personas que deseen colaborar con esta iniciativa pueden comunicarse con los responsables llamando al 0985 423 349.

Lea más: Schoenstatt, un movimiento basado en el amor a la Virgen María