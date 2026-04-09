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09 de abril de 2026 - 09:23

Alimento para el cuerpo y el corazón: la noble labor de jóvenes de Schoenstatt

Integrantes de la Juventud Masculina Universitaria de Schoenstatt en el Mercado 4
Integrantes de la Juventud Masculina Universitaria de Schoenstatt en el Mercado 4ABC TV

Cada miércoles, un grupo de jóvenes miembros de la congregación católica de Schoenstatt se reúne para repartir alimentos a personas en situación de calle en zonas vulnerables de Asunción. La labor no se limita a la entrega de comida, ya que también comparten tiempo de calidad con estas personas, víctimas del olvido y la omisión.

Por ABC Color

Frente a la Catedral de Asunción, el padre Lucas Chiappe se luce con la pelota jugando con niños y adolescentes que cada miércoles se acercan para cenar, pero también para ser arropados por la solidaridad de quienes eligen dedicarles tiempo y cariño. La Juventud Masculina Universitaria de Schoenstatt, desde hace más de un año, sin importar frío, lluvia o calor, llega con alimentos para repartir en zonas vulnerables de Asunción, como el Mercado 4 y el microcentro.

El objetivo de los jóvenes más allá de lo que puedan entregar materialmente a estas personas es hacerles saber que son tenidas en cuenta.

“Queremos compartir ese amor de Dios, ese amor de María, con los demás y qué mejor que con la gente que está más olvidada, por decirlo así. Entonces venimos junto a ellos, compartimos con ellos, nos ponemos al día, le contamos nuestra vida, ellos nos cuentan la suya, nos comparten sus cosas que le pasan en la semana; entonces es eso justamente, sentimos una familiaridad muy grande con ellos”, comentó Ángel González, un joven integrante del movimiento.

Frente a la Catedral de Asunción el padre Lucas juega a la pelota con los niños y adolescentes
Frente a la Catedral de Asunción el padre Lucas juega a la pelota con los niños y adolescentes

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El clima que se vive en el encuentro es de jovialidad, en medio de cantos, oraciones y charlas que fortalecen el lazo que han creado en cada encuentro semanal. El padre Lucas es un sacerdote argentino que asesora a los jóvenes y los acompaña en durante la actividad compartiendo de cerca con los destinatarios de esta noble labor.

“Lo lindo de esta actividad es que nace del corazón de ellos; yo simplemente acompaño y vamos pensando y eso es lo lindo para mí, el corazón de los chicos que se conmueve por descubrir la necesidad y dar respuesta en lo que podamos. Sabemos que no se soluciona el problema del hambre ni los problemas sociales, pero es un gesto de esperanza que nos hace bien a todos”, expresó.

Personas en situación de vulnerabilidad se acercan a recibir un plato de comida, pero también para compartir un momento de esparcimiento.
Personas en situación de vulnerabilidad se acercan a recibir un plato de comida, pero también para compartir un momento de esparcimiento.

La personas que deseen colaborar con esta iniciativa pueden comunicarse con los responsables llamando al 0985 423 349.

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