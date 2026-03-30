Madre con leucemia, tratada en IPS, necesita US$ 20.000 para comprar fármaco

Internada en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) tras sufrir una recaída de leucemia, Katherine Morínigo no se puede realizar un trasplante de médula debido a que requiere de un medicamento de alto costo. Su familia organiza actividades solidarias para costear el tratamiento e importar la droga -que no forma parte del listado básico de medicamentos del seguro social- desde Estados Unidos o Europa.

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A sus 35 años, la madre de tres niños enfrenta una batalla decisiva contra una variante poco común de leucemia. Tras una recaída, su única esperanza para erradicar las células cancerígenas y acceder a un trasplante de médula reside en la Nelarabina, un medicamento cuyo valor asciende a los US$ 20.000.

La situación es crítica: el fármaco recetado no se comercializa en Paraguay ni en el resto de Sudamérica y la familia debe gestionar su importación directa.

Una historia de resiliencia

La vida de Katherine ha estado marcada por la valentía. Durante su primer ciclo de tratamiento, Katherine estaba embarazada de su tercer hijo. “Se hizo su primer tratamiento de quimioterapia con el bebé en la panza”, relató su hermano, Johnny Morínigo.

Debido a la agresividad de la enfermedad, el parto debió adelantarse a las 30 semanas mediante una cesárea programada para que ella pudiera recibir medicación más fuerte. Ese bebé es actualmente un niño sano de 10 meses, que espera el regreso de su madre a casa.

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¿Cómo ayudar?

Actualmente, la paciente cumple dos semanas de internación en el Hospital Central del IPS, iniciando un segundo ciclo de quimioterapia. Sin embargo, el equipo médico fue claro al indicar que para que el tratamiento sea efectivo y se pueda proceder al trasplante de médula ósea, es indispensable el medicamento importado.

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“El valor del medicamento es el principal inconveniente y por eso estamos haciendo ruido, pidiendo ayuda”, explicó el familiar. Bajo el lema de una campaña que se extiende por redes sociales, la familia Morínigo organiza diversas actividades cada fin de semana.

Para quienes deseen conocer más sobre las actividades, la familia habilitó la cuenta @KatherinepyvsLeucemia_T en Instagram y TikTok. Aquellos que quieran hacer colaboraciones con donaciones directas, lo pueden hacer utilizando los alias 3484969 (Cédula de Identidad) o 595994343448 (número de celular).