César Silguero asumió como comandante interino de la Policía Nacional

En un acto que tuvo lugar en el patio de honor de la Academia Nacional de Policía José Eduvigis Díaz, el recientemente nombrado viceministro de Seguridad Interna, comisario Carlos Benítez, entregó el mando de la Comandancia de la Policía Nacional al comisario general director, César Roberto Silguero Lobos, quien venía desempeñándose como su subcomandante.

Durante el discurso de su Asunción, Silguero dijo que el inicio del nuevo ciclo estará guiado por un plan estratégico institucional que se enfocará en el fortalecimiento de la seguridad interna, la modernización de las capacidades operativas y la consolidación de una cultura basada en el respeto la legalidad y el servicio; todo ello en el marco de la transformación integral de la Policía Nacional, según señaló.

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“Los valores que guiarán nuestra gestión serán la honestidad como principio irrenunciable en cada decisión, la disciplina que nos organiza y fortalece, el liderazgo entendido como la capacidad de inspirar y el profesionalismo que exige actuar con rigor técnico, sensibilidad humana y respeto absoluto a los derechos fundamentales”, manifestó el nuevo comandante.

En otro momento, se dirigió a los familiares de secuestrados a quienes expresó: “sepan que compartimos con ustedes el mismo sentimiento de esperanza; desde esta Comandancia reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con firmeza, inteligencia y unidad para que esa esperanza se convierta en realidad”.

También envió un mensaje a sus comandados a quienes prometió una capacitación permanente como herramienta de empoderamiento institucional, la cooperación interinstitucional e institucional a fin de poder enfrentar con inteligencia y unidad los desafíos del crimen organizado nacional e internacional.

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“Reconocemos que el bienestar de quienes sirven es la base primordial para garantizar un servicio eficaz, ético y cercano a la ciudadanía”, afirmó Silguero.

Benítez se despidió elogiando a Peña y enumerando logros

El ahora viceministro de Seguridad Interna, comisario Carlos Benítez, también pronunció un discurso que estuvo marcado de agradecimientos y elogios a la gestión de Santiago Peña. En ese sentido, celebró la ampliación del número de agentes del Grupo Lince y el Operativo Veneratio, ejecutado en la cárcel de Tacumbú.

“Habló de las prioridades, habló de la economía, de salud, de empleo y para sorpresa de todos habló de poner a la seguridad dentro de las prioridades y lo está cumpliendo (…) nosotros pensábamos que íbamos a pasar a retiro sin ver un cambio dentro de la Policía y me voy más que feliz. Hay mucho que agradecerle señor presidente”, expresó Benítez.

Finalmente, señaló que en la actualidad hay 10 mil nuevos suboficiales en las calles y cinco mil en las aulas, así como nuevas armas y equipamientos.

“Se han mejorado los números en la fuerza efectiva y se han mejorado los números en resultados en cuanto a la lucha contra el crimen organizado”, remarcó.