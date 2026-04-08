Más cambios en la Policía tras designación del nuevo comandante Silguero

El comisario general director César Roberto Silguero Lobos fue nombrado comandante de la Policía Nacional (PN) el lunes último, en remplazo del comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, quien a su vez fue promovido como viceministro de Seguridad Interna.

Los primeros nombramientos importantes que hizo ayer fueron los del subcomandante, comisario general director Feliciano Martínez Peña, y del director general de Prevención y Seguridad, comisario general director Ángel Franco Muñoz.

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Hoy miércoles, se dieron a conocer otras designaciones importantes, como la del nuevo jefe del Departamento de Investigaciones de Canindeyú, comisario principal César Adriano Diarte Franco, quien hasta hace un mes era jefe del Departamento Antinarcóticos.

Canindeyú es una zona considerada de alta prioridad para la Policía ya que es el área de influencia del criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, de 42 años, alias Macho.

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El Decimocuarto Departamento del país también es escenario del secuestro del productor sojero Almir De Brum Da Silva, de 31 años, quien permanece en cautiverio desde el 21 de febrero pasado en poder del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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César Diarte asume en Canindeyú en remplazo del comisario principal Osvaldo Javier Andino Gill, quien a su vez pasa a ser el nuevo jefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá.

Andino ocupará en el Sexto Departamento del país el lugar dejado por el comisario principal Marcos Eliseo Velázquez Rodríguez, quien queda sin cargo.

Otro puesto importante donde hubo movida es en el Departamento de Homicidios, en el que asume de nuevo como jefe el comisario Abel Marino Cantero Gaona, en lugar del comisario principal Richard Ever Vera Brítez, quien queda sin cargo.

Cantero venía trabajando como subjefe del Departamento de Investigaciones de Amambay, puesto en el que ahora fue nombrado el comisario Fredy Luis Duarte Solís, quien trabajará acompañando la gestión del jefe, comisario principal José María Delgado Amarilla.

El comisario Blas Antonio Fernández Ortiz fue nombrado como subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá y el comisario Arnaldo Andrés Vega González resultó designado como subjefe del Departamento de Investigaciones de Guairá.