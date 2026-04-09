Ciudadanos se autoconvocan para definir una nueva movilización por crisis vial

La situación vial en San Pedro es crítica, con caminos de tierra y rutas pavimentadas severamente deterioradas, lo que representa un peligro constante para los usuarios. El problema afecta tanto a zonas urbanas como rurales.

El camino rural de 17 kilómetros que conecta la colonia Andrés Barbero con la ruta PY11, a la altura de Naranjaty, se encuentra intransitable, pese a reiterados reclamos. Los pobladores aseguran que no obtienen respuestas y se ven obligados nuevamente a movilizarse.

Lea más: Desvío natural del río Jejuí pone en riesgo aliviadero

Joaquín Ibarrola, poblador de la colonia Andrés Barbero, afirmó que la paciencia se agotó y que la movilización será el último recurso, sin descartar cierres de ruta. Indicó que en la reunión se definirá la fecha de la medida de fuerza.

Otro tramo crítico es el pavimentado de unos 25 kilómetros entre San Pedro de Ycuamandyyú y Piri Pucú, que presenta baches profundos, grietas y sectores intransitables pese a ser relativamente nuevo.

Ante la inacción estatal, pobladores y comerciantes recurrieron a colectas solidarias para reparar la vía, aunque los trabajos precarios no resisten el tránsito y el deterioro reaparece rápidamente. La solución comunitaria resulta insuficiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Creativa protesta en San Pedro: jóvenes denuncian caminos destrozados con ingenioso video

La problemática también afecta a la ruta PY08, conocida como “la ruta de la muerte”, donde persisten tramos críticos a pesar de reparaciones parciales realizadas tras movilizaciones. El riesgo para los conductores continúa vigente.

Los caminos rurales de tierra están prácticamente intransitables, lo que incrementa el aislamiento de comunidades del interior del departamento. La situación impacta en la economía y la vida cotidiana.

Lea más: Pobladores esperan inicio del recapado de la ruta PY08

Finalmente, los pobladores advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, volverán a movilizarse e incluso no descartan cierres de rutas como medida de presión. Exigen soluciones definitivas a la crisis vial que golpea a San Pedro.