Creativa protesta en San Pedro: jóvenes denuncian caminos destrozados con ingenioso video

Desde la comunidad de Yaguareté Forest, los jóvenes difundieron un video en redes sociales mostrando la realidad de los caminos rurales, completamente deteriorados, buscando llamar la atención de las autoridades ante la falta de respuestas.

La situación vial en San Pedro es crítica. Tanto los caminos de tierra como las rutas pavimentadas presentan serios daños, representando un peligro constante para quienes transitan por la zona.

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Uno de los casos más preocupantes es un tramo pavimentado de unos 25 kilómetros que conecta San Pedro de Ycuamandyyú con Piri Pucú, el cual, pese a ser relativamente nuevo, presenta baches profundos, grietas y sectores intransitables.

Ante la inacción estatal, pobladores y comerciantes recurrieron a colectas solidarias para intentar reparar la ruta con cemento, piedra y varillas, aunque los arreglos no resisten el tránsito y el deterioro reaparece rápidamente.

La problemática también alcanza a la Ruta PY08, conocida como “la ruta de la muerte”, donde persisten tramos críticos pese a algunos trabajos de reparación iniciados tras movilizaciones ciudadanas.

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En paralelo, los caminos rurales de tierra se encuentran prácticamente intransitables, lo que agrava el aislamiento de varias comunidades del interior del departamento.

Finalmente, los pobladores advierten que de no obtener respuestas concretas, volverán a movilizarse e incluso no descartan cierres de rutas, como medida de presión para exigir soluciones definitivas a la crisis vial.