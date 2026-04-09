IPS: sindicato denuncia acoso laboral y persecución

A través de una nota remitida a Juan Scavone, director del Departamento de Prestaciones Externas, el Sindicato Auténtico de Defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) denunció que funcionarios del seguro social son víctimas de acoso laboral, discriminación y persecución.

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Según el gremio, la situación afecta mayoritariamente a mujeres contratadas, quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Señala directamente a la química farmacéutica Elena García como la responsable y afirma que la situación ya se puso en conocimiento del gerente de Salud, doctor Derlis de León, pero que lejos de cesar, las represalias aumentaron.

IPS: Piden intervención urgente ante amenazas de despidos

“Siguen las amenazas de la doctora, de que va a descontratar a todos y todas las que la denuncian”, reza parte del texto firmado por Marina Ayala Recalde y Ana Sánchez, del Sindicato Auténtico de Defensa (SINADIPS).

El sindicato califica el maltrato como “insostenible” y critica que la previsional permita y “apañe” este tipo de conductas. Ante esto, solicitan una intervención urgente para determinar si la profesional cuestionada tiene la capacidad de seguir liderando el área asignada.

Una gestión bajo la lupa

Esta nueva denuncia se suma a una serie de irregularidades respecto a la gestión actual del IPS, liderada por Jorge Brítez como presidente del Consejo de Administración, y su trato hacia el personal y los asegurados.

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Durante el último año, diversas manifestaciones de gremios de enfermería y personal administrativo se han realizado para denunciar traslados arbitrarios y “congelamiento” de funcionarios que cuestionan la falta de insumos o la gestión de las autoridades de turno.

El SINADIPS advirtió que, de persistir las amenazas y concretarse las descontrataciones, se reservan el derecho de iniciar acciones gremiales y jurídicas contra la institución.