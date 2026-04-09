Itacurubí del Rosario: proyectan ampliar la siembra de frutilla en la zona sur de San Pedro

Para la temporada de siembra 2026 se proyecta el cultivo de 30.000 plantas de frutilla, distribuidas en parcelas de diez productores en los municipios de Itacurubí del Rosario, Santaní y Capiibary, según los datos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg).

Uno de los productores de frutilla, asentado en la compañía Aguapey de Itacurubí del Rosario, es Osmar Melo. Mencionó que se encuentra realizando la muda de la temporada, rubro al que se dedica desde hace más de 20 años como una de sus principales fuentes de ingreso.

Manifestó que, en el presente periodo, tiene previsto sembrar 13.000 plantas en dos parcelas preparadas con todas las recomendaciones técnicas requeridas.

El labriego mencionó que desde su incursión en esta actividad nunca tuvo inconvenientes para la venta de su producción, y mucho menos con el precio. Hay suficiente mercado para su colocación en la misma zona y es uno de los principales ingresos de su entorno familiar, explicó.

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Los principales compradores son los colonos menonitas provenientes de la colonia Friesland, del distrito de Itacurubí del Rosario, y la colonia Volendam, de San José del Rosario. Además, las casas comerciales de los alrededores y los clientes que desde hace varios años se surten de su producción, señaló.

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Tiempo de maduración

Melo refirió que las primeras cosechas de las frutas se estarían realizando en junio de este año, de acuerdo con su experiencia en el cultivo. Desde el primer año que comenzó a trabajar en el rubro, se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso económico de la familia, subrayó.

Precio

Con relación al precio de las frutillas, Melo resaltó que el precio promedio del producto se mantiene entre 25.000 y 20.000 guaraníes por kilo entregado en finca. Algunos compradores piden que se les acerque en sus negocios o en sus viviendas particulares, señaló el labriego.

Apoyo de alguna institución

Melo destacó que está recibiendo asistencia técnica y elementos de trabajo del Ministerio de Agricultura (MAG), a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de la zona sur, para el mantenimiento de las parcelas y mejorar la calidad y cantidad de su producción, refirió.

Involucrar a más productores

El gerente de la DEAg, con oficina en Santaní, Óscar López, señaló que el principal objetivo es aumentar la cantidad de cultivadores interesados en el rubro, atendiendo a que se trata de un producto muy solicitado por los consumidores, subrayó.