Dirigente Ostiano Aranda afirma que el hambre ya se hace sentir en Ayolas

Ostiano Aranda señaló que ante la falta de respuestas por parte de la EBY a los reclamos planteados mediante una medida de fuerza, decidieron continuar con la movilización este jueves. Indicó que solicitan asistencia alimenticia, fuentes de trabajo y la presencia del director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez. También piden la participación de los consejeros administrativos. El objetivo es dialogar y buscar soluciones a las diferentes problemáticas que afectan al distrito. Según expresó, las decisiones dependen exclusivamente de la máxima autoridad. Esto dificulta la resolución de los pedidos planteados por los pobladores.

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“Cuando presentamos un proyecto de trabajo o de obras para Ayolas en la EBY, los jefes de áreas responden que solamente el director puede tomar las decisiones correspondientes; eso significa que todos nuestros pedidos se resuelven con presencia del director”, manifestó el dirigente. Añadió que la comunidad atraviesa una situación preocupante. Señaló que los pescadores tampoco pueden trabajar debido a la presencia de algas en el río Paraná. Esta situación agrava aún más la falta de ingresos en los hogares. La necesidad de empleo es cada vez más urgente. La población reclama respuestas concretas.

En esta ciudad la gente está sin oportunidad de trabajo y está hambreada, remarcó Aranda. Sostuvo que Yacyretá debe comprender la situación y otorgar oportunidades laborales a los lugareños. Indicó que necesitan ser escuchados por las autoridades. Reiteró que el hambre ya se hace sentir en Ayolas. La falta de asistencia agrava el panorama social. La comunidad se mantiene en estado de alerta ante la falta de respuestas.

En otro momento, Aranda explicó que existe un compromiso entre la EBY y la Coordinadora para la entrega de kits de víveres tres veces al año. Asimismo, mencionó que se establecieron órdenes de compra de trabajo dos veces al año. Sin embargo, aseguró que durante el 2025 no se cumplió en su totalidad. Añadió que en lo que va del año todavía no se efectuó la asistencia alimenticia. Tampoco se otorgaron las órdenes de compra para trabajos de limpieza y mejoras. Esta situación genera malestar entre los pobladores.

Finalmente, el dirigente advirtió que, en caso de no recibir respuestas esta semana, se analizará en asamblea la posibilidad de cerrar el pórtico de ingreso a la comunidad el próximo martes. Señaló que la medida sería adoptada como forma de presión.

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