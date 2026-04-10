Confirman cuatro casos de chikunguña y uno de dengue en Pedro Juan Caballero

Desde la Dirección de Epidemiología de la XIII Región Sanitaria, informaron que fueron confirmados cuatro casos de chikunguña durante marzo y un caso de dengue en el Departamento de Amambay, todos correspondientes a la ciudad de Pedro Juan Caballero. Puntualizaron que el de dengue es un tipo de caso importado teniendo en cuenta un viaje al Brasil como antecedente inmediato de la persona que contrajo la enfermedad.

“Todos los afectados por chikunguña son adultos jóvenes, ahora ya en fase de recuperación, ninguno requirió internación, todavía no determinamos como contrajeron la enfermedad, si se tratan de casos importados o no, pero el caso de dengue sí, es un caso importado”, manifestó la doctora Ingrid Gennaro, epidemióloga de la Región de Salud de Amambay.

Recalcó que esta parte del país tiene sus particularidades y un riesgo mayor por la condición de frontera seca con el Brasil por lo que valoró la tarea coordinada desplegada por el Comité Interfronterizo en Salud, integrado por instituciones de ambos lados de la frontera.

Senepa intensifica tareas contra el transmisor

Desde la oficina departamental de Senepa, indicaron que se activó y ejecutó el protocolo establecido desde el momento en que se recibió la confirmación de los casos tanto de chikunguña como de dengue. “Realizamos el bloqueo físico y químico en los lugares donde viven las personas que contrajeron la enfermedad; además seguimos haciendo rastrillaje en todos los barrios y la fumigación para matar los mosquitos adultos, eso estamos intensificando”, indicó el abogado Rosalino Deleón, titular de dicha entidad.

El mismo agregó que gran parte de la responsabilidad en la lucha contra la arbovirosis recae sobre la población teniendo en cuenta que la clave consiste en la eliminación de los potenciales criaderos del mosquito que transmite la enfermedad.

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En ese sentido, instó a dedicar un tiempo a la eliminación de criaderos del vector principalmente después de una lluvia.

Barrios con mayor probabilidad de arbovirosis

En la ciudad de Pedro Juan Caballero finalizó en la fecha el levantamiento del índice de infestación larvaria, según informó el jefe de Senepa Rosalino Deleón. El mismo aclaró que los datos recabados serán procesados para tener un panorama claro de la situación.

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No obstante, indicó que a juzgar por cómo terminó el año 2025, los barrios más críticos son San Gerardo, Obrero y Defensores del Chaco, además de San Antonio y María Victoria. Insistió en que tanto en los lugares señalados como en otros puntos, es sumamente importante que los habitantes se encarguen de eliminar los posibles criaderos del mosquito vector de la chikunguña y el dengue.