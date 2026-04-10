Incan hará estudio gratis a sanjuanino que rifará su casa por problemas de salud

César Villalba, un vecino y vendedor de panchos de la ciudad de San Juan Bautista, departamento de Misiones, comentó esta semana a ABC Color que se ve obligado a rifar su casa para costear un tratamiento médico que necesita debido a problemas de próstata.

Antes de acceder a la cirugía que necesita, Villalba debe ser sometido a un estudio de biopsia ecoguiada, un procedimiento que tiene un costo muy alto en hospitales privados y no está disponible en centros de salud públicos cercanos como el Gran Hospital del Sur, en Encarnación.

Afortunadamente, Villalba comentó hoy a ABC Color que podrá acceder de forma gratuita a la biopsia, que le será realizada en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), en Asunción, luego de la repercusión que tuvieron las publicaciones sobre su caso.

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Aunque el costo de la biopsia ya no es un problema, Villalba aún rifará su vivienda para juntar fondos para futuros gastos médicos y para poder mudarse a otro sitio con su hijo, quien tiene autismo y a quien le generan molestias los ruidos que se producen en la zona donde actualmente viven.

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Maratón solidaria

Por otro lado, la organización no gubernamental San Juan se Mueve, que provee asistencia a personas en situaciones similares a la de Villalba, anunció una “maratón solidaria” para ayudar al hombre, que tendrá lugar el viernes 8 de mayo.