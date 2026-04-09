Pobladores de Edelira realizaron pollada para colaborar con el sostenimiento de la Unidad de Salud Familiar

La comunidad Arapoty del distrito de Edelira, en Itapúa, se organiza a través de un subconsejo de salud para desarrollar actividades que ayuden a sostener la Unidad de Salud Familiar (USF) de la localidad.

Los pobladores realizaron una pollada para recaudar fondos este jueves 9 de abril. La actividad se llevó a cabo en el predio de la USF, en colaboración con los profesionales de salud.

El objetivo de la actividad es cubrir los costos de traslados de pacientes a otros centros asistenciales en casos de emergencia, debido a que se encuentran en una comunidad alejada y con mal estado de caminos. Asimismo, con los recursos se buscará fortalecer la farmacia social para asegurar el acceso a medicamentos.

El centro asistencial

El centro asistencial es una USF estándar, que atiende solamente hasta las 15:00. En caso de emergencias, los pobladores deben gestionar traslados hasta el centro de la ciudad de Edelira Km 28 y Km 21, a otras dependencias y, en casos más complejos, hasta el Hospital de María Auxiliadora, a varios kilómetros de distancia.

Lea más: Lote 2 de la Ruta Graneros del Sur, prácticamente paralizado y a la espera de que aprueben “convenios modificatorios”

La USF

El centro asistencial funciona desde 2010 en la comunidad. Dista 20 kilómetros de la USF Km 28, que ha sido ampliada y es considerada la de referencia del distrito dentro de la red local. El más cercano es el Hospital Distrital de María Auxiliadora, que queda a 12 km, en el distrito de Tomás Romero Pereira.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Presta servicios básicos de Atención Primaria de la Salud. Cuenta con siete profesionales, de los cuales dos son licenciados en enfermería, una médica de la familia, un técnico en enfermería y dos agentes comunitarios.

Estiman que la población que accede a atención en esta USF es de 3.000 personas. La colonia Arapoty fue reconocida por el Indert en 2025, tras un largo proceso de reconocimiento de 350 familias en 1.127 hectáreas.