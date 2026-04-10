Sigue paro de camioneros y se espera nueva reunión con Dinatran el martes

El sector del transporte de carga en Paraguay atraviesa jornadas de tensión. El director de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), Luis Fernando González, identificó que el núcleo de la crisis actual radica en el costo del flete, un valor fuertemente golpeado por las constantes variaciones en el precio del combustible y el incumplimiento sistemático de la carta de flete.

González fue tajante al señalar que este documento, que garantiza el pago de tarifas justas, es vulnerado frecuentemente por las empresas intermediarias.

“La carta de flete debe ser respetada, porque al no respetarse el costo mínimo establecido, la rentabilidad de los camioneros se vuelve insostenible”, sostuvo.

Para destrabar el conflicto, la Dinatran acordó la creación de una mesa de trabajo. “El objetivo principal será analizar la actualización de los costos operativos y, fundamentalmente, endurecer los controles estatales para exigir la documentación correspondiente en las rutas".

Con esto se busca obligar a las intermediarias a transparentar los pagos.

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Ante la consulta de si el titular de Petropar participó de la reunión, indicó que este no pudo estar, pero que enviaron sus técnicos para que puedan explicar la situación actual del combustible. “Qué es lo que se avizora a futuro para que también en base a eso nosotros podamos hacer un plan de trabajo y ellos también estén conscientes de lo que pueda acontecer con el combustible”, dijo.

Pese al anuncio de diálogo, los gremios de camioneros mantienen el paro a nivel nacional. Si bien los manifestantes aclararon que no realizarán cierres de rutas para no afectar el libre tránsito, la movilización seguirá firme en los costados de las calzadas.

La resolución del conflicto queda supeditada a la reunión clave prevista para este martes, donde el sector espera respuestas oficiales que garanticen el cumplimiento de sus reclamos históricos.