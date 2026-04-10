Dinatran espera destrabar paro de camioneros esta tarde

Los camioneros que realizan cierres de ruta en distintos puntos del país dieron una tregua a la medida de fuerza ante una reunión con la Dinatran esta tarde. Al respecto, Luis Fernando González, titular de la Dirección, sostuvo que fueron invitados para “escuchar” los reclamos que tiene el gremio.

Asimismo, reconoció que la suba del precio de combustible los “descoloca” dentro de su trabajo a ellos, por lo que prevén “estrategias aplicables” dentro de la Dinatran para alcanzar una solución.

“Quiero escucharle a todos con todas las inquietudes que nos traen y buscar algún acuerdo que pueda favorecer el trabajo de estas personas”, sostuvo.

Asimismo, confirmó que el titular de Petropar, William Wilka, no va a participar del encuentro, pero sí envío a un equipo técnico. “Hoy mismo podríamos dar solución a gran parte del problema. Me gustaría escucharles a ellos; no hay mucha comunicación y son diferentes reclamos en diferentes sectores”, detalló González a ABC TV.

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Camioneros trabajan a pérdida

Uno de los representantes de los camioneros de Ciudad del Este, Gerónimo Gamarra, reconoció que los números “ya no cierran para seguir trabajando”, porque los propios vehículos demandan gastos varios.

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“Ya no sobra nada y por esa razón hay un paro de camioneros para hacer el reclamo. Vamos a seguir trabajando conjuntamente en la mesa técnica con la gente del Gobierno”, señaló.

Asimismo, precisó que los estudios serán realizados por técnicos del área para determinar cuánto se deberían reajustar los costos operativos, ya que según el gremio, se trabaja a pérdida.

“No hablamos de ganancias con esta suba de combustible; afecta a camioneros de todos los departamentos y vamos a ver a qué acuerdo llegamos. Esperamos que se destrabe”, declaró el trabajador.

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