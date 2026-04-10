Video: incendio consume tanque que abastecía de agua a familias y a una escuela de comunidad rural en Belén

Según los pobladores, el incendio pudo ser filmado por los vecinos que se percataron de que las llamas estaban consumiendo el tanque elevado que servía para acumular agua, que a su vez era extraída de un pozo artesiano y que era impulsada por un motor hasta el reservorio. Los moradores sospechan que el sistema eléctrico del motor pudo haber sufrido un cortocircuito.

Un total de 30 familias son las afectadas por la falta de agua potable tras el incendio, además de una escuela donde asisten los niños de la comunidad rural situada en el distrito de Belén. Los padres de los alumnos y los docentes están preocupados por lo sucedido y esperan que para el lunes, cuando retomen las actividades escolares, se pueda tener nuevamente el agua.

En tanto, los habitantes de la zona se ingenian para conseguir agua mientras se coloque un tanque nuevo.

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Lo que dijo el intendente

El intendente de Belén, Javier Peralta (ANR-HC), dijo que los vecinos le informaron de lo sucedido y llegó hasta el lugar. “Estamos gestionando con la gobernación de Concepción, la compra de un nuevo tanque”, sostuvo el jefe comunal.