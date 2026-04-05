Incendio consume casillas de ventas en Ciudad del Este

En el lugar intervinieron patrulleros de la Comisaría 1ª, quienes acudieron tras recibir la alerta. Posteriormente, voluntarios del Cuerpo de Bomberos llegaron para combatir las llamas.

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Tras un intenso trabajo, los bomberos lograron sofocar el incendio y realizaron labores de enfriamiento para evitar la propagación del fuego a otras estructuras cercanas. Sin embargo, siete casillas cargadas con mercaderías fueron completamente consumidas por las llamas.

Entre los afectados se encuentran los comerciantes Brígido Armoa Cáceres (67), Carlos Alberto Díaz López (32), Richard Armando Rojas Ojeda (25), de nacionalidad argentina, y Félix Román Fleitas Rolón (34), quienes tenían sus puestos en la zona.

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Los antecedentes dan cuenta de que no es la primera vez que casillas, construidas en el marco del proceso de reordenamiento territorial, son afectadas por incendios.