Virus respiratorios: consultas en alza mientras se espera que arranque vacunación

La situación epidemiológica actual en el país refleja una dinámica mixta según los datos del último reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud. En la última semana, las consultas por virus respiratorio registraron un crecimiento del 4%, alcanzando las 1.561 asistencias en los Centros Centinela.

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A nivel nacional, la cifra global escala a 28.948 consultas médicas por cuadros respiratorios, manteniendo la curva de tendencia por encima del umbral de alerta, dice el informe del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Hospitalizaciones y grupos de riesgo

En contraste con el aumento de consultas, las internaciones por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) presentaron una mejora, con una reducción del 8% (226 hospitalizados en total). De estos pacientes, el 10% requirió cuidados intensivos.

La carga de internación se concentra principalmente en tres grupos vulnerables: adultos mayores, jóvenes y adolescentes y niños pequeños.

Virus circulantes y mortalidad

El Rhinovirus y la Influenza A (H3N2) son los patógenos con mayor presencia en los hospitales según el reporte semanal de Vigilancia de la Salud. También se detectaron, en menor medida, Parainfluenza, Adenovirus y Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

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En lo que va del 2026, la cifra de fallecidos por virus respiratorios asciende a 54 personas. En la última semana analizada (SE 13), se confirmaron dos decesos vinculados directamente a la Influenza A (H3N2).

Recomendaciones clave para frenar el contagio

Las autoridades sanitarias enfatizan que la prevención es fundamental para evitar el ausentismo laboral y escolar masivo.

No se recomienda enviar a niños con síntomas a escuelas o guarderías. De igual forma, los adultos deben evitar asistir al trabajo si presentan malestar.

Como medidas de protección indispensables se insta al uso de mascarilla, cubrirse al estornudar, el higiene de las manos, la ventilación de los espacios cerrados y la consulta oportuna ante los primeros síntomas.

Vacunación contra la influenza inicia el lunes

Desde Salud Pública recuerdan que la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno inicia oficialmente este lunes 13 de abril, poniendo a disposición de la ciudadanía las primeras 600 mil dosis de la vacuna contra la influenza. La campaña de inmunización incluye también 30 mil dosis contra el neumococo y más adelante, 100 mil dosis contra el Covid-19.

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Además, en los servicios del Ministerio de Salud también se dispone de biológicos contra el virus sincitial respiratorio para los niños. La campaña de vacunación contra este virus que provoca bronquiolitis en los recién nacidos, inició esta semana. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) dispone de 60 mil dosis.