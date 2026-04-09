Vacunación de invierno inicia el lunes 13 de abril y llegará a ABC

El Ministerio de Salud Pública Pública (MSPBS), a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), pondrá en marcha oficialmente la Campaña de Vacunación de Invierno este lunes 13 de abril. El director del PAI, Luis Cousirat, confirmó los detalles de esta movilización nacional que busca proteger a la ciudadanía contra los virus respiratorios de mayor circulación.

A diferencia de años anteriores, cuando se priorizaba por fases a ciertos sectores de la población, esta campaña propone un enfoque de “vacunación en familia” desde el primer día. Cousirat explicó que las dosis contra la influenza y el neumococo estarán disponibles para la población en general de manera simultánea para maximizar el impacto y disminuir la circulación de los virus lo antes posible.

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La distribución de las dosis ya se encuentra en marcha para cubrir los más de 1.500 vacunatorios del país. “Seguramente vamos a arrancar con los grandes hospitales el lunes, mientras hacemos la microdistribución a las Unidades de Salud de la Familia (USF), de modo que entre lunes y martes la totalidad de los servicios ya cuenten con las dosis”, precisó el director.

Vacunación en la sede de ABC Color

Como parte de las acciones de salida extramural, Cousirat confirmó que una brigada del PAI estará instalada en el edificio de ABC Color (Iturbe 745 casi Herrera) el lunes 13 de abril.

Los interesados podrán acercarse desde las 08:00 hasta las 15:00 para recibir sus dosis contra la influenza y el neumococo. El director del PAI resaltó que la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) que también forma parte de la campaña de invierno, no estará disponible en este punto móvil, ya que su aplicación se reserva exclusivamente para las maternidades y vacunatorios habituales debido a la complejidad de los grupos pediátricos a los que va dirigida.

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El mensaje de las autoridades es no postergar la inmunización: “Cuanto más rápido se vacunen las personas, eso tiene un impacto directo en la disminución de la circulación del virus”, dijo Cousirat.

Vacunas disponibles y metas

La campaña arranca con un stock importante de biológicos destinados a combatir la influenza y otras complicaciones respiratorias:

Influenza: Se inicia con unas 600.000 dosis . Existen presentaciones pediátricas, para adultos (de 3 años en adelante) y dosis adyuvantadas para grupos específicos.

Neumococo: Se dispondrá de 30.000 dosis de la vacuna Neumo 23. Cousirat recordó que esta no es una vacuna anual; se aplica un refuerzo único solo si ya transcurrieron cinco años desde la dosis anterior. Actualmente, se aplica un esquema de protección actualizado para adultos y grupos de riesgo a partir de los 5 años e incluye la combinación de dosis con la Neumo 13.

Virus Sincitial Respiratorio (VSR): Se cuenta con 60.000 dosis destinadas a grupos muy específicos, como niños nacidos desde noviembre del año pasado, prematuros y niños con cardiopatías o fibrosis quística de hasta 2 años.

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En cuanto a la vacuna contra el Covid-19, el director del PAI adelantó que se aguarda la llegada de 100.000 dosis del laboratorio Moderna para finales de este mes de abril. Por otro lado, Cousirat aclaró que la vacuna contra el Dengue no forma parte de esta campaña de invierno, aunque sigue disponible en las 16 regiones de riesgo identificadas.