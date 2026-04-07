Lanzan vacunación contra virus sincitial respiratorio: ¿quiénes deben aplicarse?

La campaña de inmunización contra el virus sincitial respiratorio (VSR) se lanzó este martes, durante un acto realizado en la sede central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Se trata de la segunda edición de esta estrategia, implementada por primera vez en el país el año pasado.

En esta nueva fase se dispondrá de unas 60.000 dosis que serán aplicadas a recién nacidos. El año pasado, la campaña alcanzó a 40.000 niños.

La inmunización está dirigida a niños menores de 12 meses con factores de riesgo, específicamente a recién nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026.

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Buscan prevenir casos graves y hospitalizaciones

El virus sincitial respiratorio es una enfermedad “infecciosa muy aparatosa”, según la ministra de Salud, María Teresa Barán, quien indicó que con esta inmunización buscan prevenir formas graves de la enfermedad y salvar vidas, además evitar el colapso del sistema de salud pública.

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“La salud no se inicia en los hospitales, se inicia con la prevención y uno de los pilares más importantes de un sistema de salud pública es trabajar en la salud primaria. Esta es una muestra”, dijo.

Asimismo, destacó que Paraguay es el segundo país en incorporar esta vacuna dentro de su esquema regular de vacunación.

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Inicio de la campaña de invierno

Barán refirió que con el lanzamiento de esta estrategia también se da inicio a la campaña de vacunación de invierno.

En ese contexto, la ministra anunció que la próxima semana comenzará la aplicación de vacunas contra la influenza.

Vacunación reduce hospitalizaciones hasta en 80%

Por su parte, el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, señaló que esta enfermedad tiene un “alto impacto” en la hospitalización de niños, incluso en unidades de terapia intensiva, por lo que insistió en la importancia de la vacunación.

Indicó que los datos de 2025 respaldan esta estrategia contra infecciones respiratorias agudas graves, ya que permite reducir en un 80% las hospitalizaciones y en un 85% los ingresos a terapia intensiva.

También informó que el último cargamento de vacunas partió hoy con destino a Boquerón, lo que permitirá que las dosis estén disponibles en todos los centros de vacunación del país.

Pediatras respaldan la campaña

La presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, doctora Julia Acuña, afirmó que el gremio acompañará activamente este “esfuerzo nacional”, atendiendo a los resultados positivos obtenidos en la primera edición de la campaña realizada el año pasado.

También instó a las familias a sumarse a esta iniciativa para prevenir la enfermedad.

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Como parte del acto de lanzamiento, se realizó la vacunación simbólica de Álvaro, un recién nacido.