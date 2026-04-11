Misiones: inauguran restauración de la Capilla San José y destacan valor histórico y religioso

Durante el acto, monseñor Osmar López destacó que las obras ejecutadas forman parte de un proyecto impulsado en su momento por el monseñor Bogarín Argaña. Señaló que los trabajos realizados apuntan a revalorizar el esfuerzo y el sueño del religioso, con el objetivo de poner plenamente el espacio al servicio de la Iglesia.

En ese sentido, remarcó la importancia de conservar el patrimonio religioso y cultural de la zona. Asimismo, valoró el compromiso de quienes hicieron posible la concreción de las mejoras.

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La restauración de las imágenes de la Virgen María y San José estuvo a cargo de jóvenes, quienes trabajaron acompañados por profesores especializados de la escuela taller del museo diocesano de San Ignacio Guazú. Las tareas se desarrollaron durante aproximadamente tres meses, en un proceso que combinó aprendizaje y preservación patrimonial.

Este trabajo permitió recuperar piezas de gran valor simbólico y religioso para la comunidad. La intervención se realizó respetando técnicas tradicionales.

Prevén más reformas

Por su parte, Nelly Llano viuda de Meza, coordinadora del mejoramiento de la Residencia Episcopal, explicó que previamente se realizaron mejoras en el comedor y en la vivienda del obispo. Indicó que en esta etapa se concretó la restauración de la capilla, mientras que en el futuro se prevén nuevas intervenciones.

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Recordó que anteriormente el lugar albergaba a seminaristas, situación que ha cambiado en la actualidad. Destacó además la importancia de transparentar el uso de los aportes de los fieles.

Además de la restauración de las imágenes, se ejecutaron trabajos en las paredes y en el sistema lumínico del templo, mejorando las condiciones generales del espacio. Las obras buscan ofrecer un ambiente más adecuado para las celebraciones religiosas y actividades pastorales. En ese contexto, se apunta a fortalecer el vínculo entre la comunidad y la Iglesia. Las mejoras también contribuyen a la preservación del patrimonio histórico del lugar.

La Capilla de Música del Museo Diocesano de San Ignacio Guazú, fundada en 1621 por el hermano jesuita Luis Berger y reactivada por el maestro Luis Szarán, forma parte de los talleres del museo. Estos espacios incluyen áreas de pintura, muralismo, cerámica y tallado en madera, ofreciendo servicios gratuitos a la comunidad. La propuesta tiene un fuerte enfoque en la formación artística. Además, promueve la inclusión y el desarrollo cultural.

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En el marco de estos trabajos, la joven Erika Ramírez (14), primera violinista del ensamble de música barroca del museo participó en el mantenimiento y puesta en valor de los cuadros de la capilla. La labor se realizó bajo la dirección de los maestros Carlos Bedoya y Derlis Galeano. Este proceso evidencia el protagonismo de los jóvenes en iniciativas culturales y religiosas.

Finalmente, el padre David Hernández subrayó que la oferta de educación artística gratuita constituye una obra de la Compañía de Jesús orientada a la evangelización a través del arte. Destacó que estas acciones permiten acercar a los jóvenes a la fe mediante expresiones culturales. Asimismo, resaltó el valor de estos espacios como herramientas de transformación social.