Apagón de más de 40 minutos afecta a Pilar y distritos de Ñeembucú

La ciudad de Pilar y varios distritos del departamento de Ñeembucú quedaron a oscuras durante más de 40 minutos, tras la salida de servicio de la línea de transmisión de 220 kV que conecta Ayolas con Villalbín.

El corte de energía eléctrica afectó también a comunidades como General Díaz, Villalbín y Desmochados, donde usuarios manifestaron su malestar a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, denunciando constantes interrupciones del suministro.

Hasta el momento, funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no han informado oficialmente sobre las causas que provocaron la falla en el sistema.

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Lluvia de reclamos

Las críticas no tardaron en multiplicarse, con reclamos por la falta de mejoras en el servicio, especialmente en zonas productivas donde los cortes y las bajas tensiones —según denunciaron— son frecuentes y generan perjuicios económicos.

Algunos internautas incluso ironizaron sobre declaraciones del presidente Santiago Peña respecto al “despertar de un gigante”, señalando que la inestabilidad eléctrica provoca daños en electrodomésticos como heladeras, aires acondicionados y computadoras, sin que exista reconocimiento de los perjuicios.

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El suministro de energía fue restablecido cerca de las 22:00, devolviendo la normalidad a las localidades afectadas, aunque persiste el reclamo ciudadano por soluciones definitivas a los problemas del servicio eléctrico en la zona.