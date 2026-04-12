Católicos celebran el Día de la Divina Misericordia

Los católicos recuerdan hoy, en el segundo domingo de Pascua, el Día de la Divina Misericordia, fecha en la cual las parroquias que cuentan con este apostolado, organizan bendiciones de los fieles y de objetos de piedad, además de actividades culturales y las celebraciones eucarísticas tradicionales de esta época.

Una de las iglesias que tiene el apostolado de la Divina Misericordia en Asunción es la Parroquia de la Virgen del Rosario, ubicada en las calles Capitán Aranda y Nuflo de Chávez, en el barrio Sajonia.

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Por la mañana, en Virgen del Rosario celebraron dos eucaristías, dirigidas por el padre Ángel Arévalo, cura párroco de esta parroquia. El sacerdote recordó que Jesús Misericordioso murió y su sangre fue derramada por los pecados, para luego resucitar al tercer día.

Los católicos recuerdan este día, también en honor a Santa María Faustina Kowalska, una religiosa polaca que, entre 1931 y 1938, recibió revelaciones directas de Jesús Misericordioso, en Plock, Polonia. Según la tradición, quienes acudan a la confesión y reciban la Sagrada Comunión, obtienen la remisión de todos sus pecados y sus penas.

Cardenal recordó a Jesús Misericordioso

El cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, también recordó el Día de la Divina Misericordia en la misa central celebrada esta mañana en la Catedral Metropolitana.

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“Celebramos un día profundamente significativo para la vida de la Iglesia. Recordamos a santa Faustina Kowalska, quien recibió del Señor la misión de anunciar al mundo su infinita misericordia y el deseo de que el primer domingo después de Pascua fuera dedicado a esta gracia. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoció en este mensaje un verdadero don para nuestro tiempo”, explicó en su homilía.

Remarcó que la resurrección de Jesucristo, desde su corazón herido y glorificado, nos hace renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, que no se mancha ni se marchita, y que permanece para siempre.

El cardenal también recordó que ayer, sábado, el papa León XIV, ha llamado a orar por la paz, “recordándonos que, ante la locura de la guerra y la violencia que destruye pueblos enteros, solo en la oración podemos acudir a Dios para que toque las conciencias y transforme los corazones”.

Siguen las celebraciones por la Divina Misericordia

Dos misas más se realizarán esta tarde en la Parroquia Virgen del Rosario del barrio Sajonia, para celebrar la Divina Misericordia.

La primera de la tarde, será a las 15:00, considerada la “Hora de la Misericordia”, por el momento de entrega de Jesús en la cruz; es la ceremonia central en esta jornada. Luego, se prevé la última a las 18:00.