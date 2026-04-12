Ciudadanos convocan a movilización y anuncian asueto comunitario por crisis vial

Cansados del abandono estatal, los pobladores colonia Andrés Barbero de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú definieron en asamblea avanzar con medidas más firmes ante la falta de respuestas. La movilización busca visibilizar la crítica situación que atraviesan.

La crisis vial en San Pedro afecta tanto a caminos rurales como a rutas pavimentadas, generando riesgos constantes y dificultades para la circulación. La problemática impacta en toda la población.

El camino de 17 kilómetros que une Andrés Barbero con la ruta PY11, en Naranjaty, se encuentra intransitable pese a reiterados reclamos. Esta situación motivó la convocatoria a la protesta.

Como medida de presión, los pobladores decidieron declarar asueto popular o comunitario en el que padres acudirán con sus hijos a trabajar en puntos críticos de la vía, paralizando así las clases. También se prevé una presencia sobre la ruta con posibilidad de bloqueo.

Una comitiva buscará reunirse con el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, para gestionar apoyo y lograr una audiencia con autoridades nacionales. Intentan agotar la vía del diálogo.

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El tramo en cuestión requiere reparación urgente, mientras se aguarda el llamado a licitación que ya cuenta con fondos, pero depende de gestiones administrativas entre instituciones. La demora genera mayor malestar.

Los pobladores advierten que la paciencia se agotó y que la movilización será el último recurso si no hay soluciones concretas. No descartan radicalizar las medidas.

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Otros tramos críticos incluyen la vía entre San Pedro de Ycuamandyyú y Piri Pucú, con baches y grietas, así como la ruta PY08, conocida como “ruta de la muerte”, donde persisten riesgos pese a reparaciones parciales. La crisis vial es generalizada.

Finalmente, advierten que continuarán las movilizaciones y posibles cierres de rutas hasta obtener respuestas concretas, exigiendo soluciones definitivas a la crisis vial en el departamento.