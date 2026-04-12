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12 de abril de 2026 - 12:39

Familia de Gael apela a la solidaridad ciudadana para cubrir gastos de una cirugía maxilofacial

Constancia que certifica las condiciones de salud de Gael.
La familia de Gael Aguilera solicita ayuda para los gastos de una cirugía relacionada con su diagnóstico médico en Ayolas.

AYOLAS. Ángel Aguilera y Ángela Ferreira de Aguilera, padres del pequeño Gael, de un año y nueve meses, recurren a la solidaridad de la ciudadanía con el objetivo de reunir aproximadamente G. 6 millones para cubrir los gastos de una cirugía maxilofacial a la que el niño será sometido en los próximos días. El procedimiento se realizará en Asunción, a través de la fundación Operación Sonrisa, organización que brinda atención médica sin costo, pero no cubre otros gastos durante el proceso.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Ángela Ferreira de Aguilera explicó que Gael debe presentarse el sábado 18 de abril para una evaluación médica previa, mientras que la intervención quirúrgica está prevista para el lunes 20 de abril. Tras la operación, el niño deberá permanecer alrededor de un mes en Asunción, período durante el cual requerirá controles constantes y cuidados especializados para asegurar una adecuada recuperación.

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La cirugía tiene como finalidad corregir una fisura palatina que afecta al pequeño, condición que actualmente lo obliga a utilizar una prótesis de acrílico para poder alimentarse. Con la intervención, se espera mejorar significativamente su calidad de vida, facilitando funciones básicas y reduciendo las complicaciones asociadas a esta afección congénita, agregó.

La madre del niño señaló que, si bien la fundación se encarga de la cirugía de manera gratuita, la familia debe afrontar gastos relacionados con alojamiento, alimentación y medicamentos. Además, deben adquirir una leche especial que el niño deberá consumir durante el proceso posoperatorio, lo que representa una carga económica difícil de sostener.

Gael Aguilera debe someterse a una cirugía de maxilofacial.
La familia de Gael solicita apoyo ciudadano para cubrir los gastos de una cirugía maxilofacial a la que el niño se debe someter.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar aportes mediante transferencia al alias 4371558, a nombre de Ángela Ferreira de Aguilera. La familia apela a la solidaridad de la población para poder cumplir con el tratamiento médico necesario y brindar al pequeño Gael una mejor oportunidad de vida.

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