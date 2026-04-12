Familia de Gael apela a la solidaridad ciudadana para cubrir gastos de una cirugía maxilofacial

Ángela Ferreira de Aguilera explicó que Gael debe presentarse el sábado 18 de abril para una evaluación médica previa, mientras que la intervención quirúrgica está prevista para el lunes 20 de abril. Tras la operación, el niño deberá permanecer alrededor de un mes en Asunción, período durante el cual requerirá controles constantes y cuidados especializados para asegurar una adecuada recuperación.

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La cirugía tiene como finalidad corregir una fisura palatina que afecta al pequeño, condición que actualmente lo obliga a utilizar una prótesis de acrílico para poder alimentarse. Con la intervención, se espera mejorar significativamente su calidad de vida, facilitando funciones básicas y reduciendo las complicaciones asociadas a esta afección congénita, agregó.

La madre del niño señaló que, si bien la fundación se encarga de la cirugía de manera gratuita, la familia debe afrontar gastos relacionados con alojamiento, alimentación y medicamentos. Además, deben adquirir una leche especial que el niño deberá consumir durante el proceso posoperatorio, lo que representa una carga económica difícil de sostener.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar aportes mediante transferencia al alias 4371558, a nombre de Ángela Ferreira de Aguilera. La familia apela a la solidaridad de la población para poder cumplir con el tratamiento médico necesario y brindar al pequeño Gael una mejor oportunidad de vida.

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