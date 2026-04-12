San Pablo: habilitarán en junio el primer estadio municipal de la ciudad

Tras varios años de gestiones, el distrito de San Pablo, ubicado en el departamento de San Pedro, logró el reconocimiento de la Liga Sampableña de Fútbol ante la región deportiva, hecho que es celebrado como un momento histórico. La habilitación del estadio acompañará este avance institucional.

Durante años, unos 10 clubes participaron en torneos informales en condiciones precarias, sin infraestructura adecuada, lo que impulsó la organización y formalización del fútbol local. El proceso se consolidó recientemente.

La oficialización fue posible gracias al trabajo conjunto de autoridades municipales, dirigentes deportivos y la Comisión Directiva de la Preliga, con apoyo de la Federación del Segundo Departamento y la UFI. El respaldo institucional fue clave.

El intendente Jorge Codas (PLRA) anunció que el estadio contará con empastado, graderías, vallado perimetral, sanitarios y vestuarios, con una inversión de G. 519 millones provenientes de royalties. La obra apunta a brindar condiciones dignas para la práctica deportiva.

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El jefe comunal destacó que, pese al bajo presupuesto, se prioriza la inversión en deporte, educación, salud y caminos, apostando a los jóvenes del distrito. Inicialmente, el estadio tendrá capacidad para 1.500 personas, con posibilidad de ampliación.

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La comunidad celebra la concreción de la liga y aguarda la inauguración del estadio para dar inicio al primer campeonato oficial en junio. El proyecto representa un impulso al desarrollo social y deportivo de San Pablo.