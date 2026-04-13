Nacionales
13 de abril de 2026 - 20:32

Asalto con toma de rehén deja herido a exconcejal en Caaguazú

Operativo policial en la vivienda de la familia Ver-González, que fue atacada por malvivientes que se hicieron pasar por policías, según la denuncia.
Operativo policial en la vivienda de la familia Ver-González, que fue atacada por malvivientes que se hicieron pasar por policías, según la denuncia.Gentileza

CAAGUAZÚ. Un violento asalto con toma de rehén dejó como saldo un hombre herido en este distrito. La víctima relató que cuatro delincuentes, que se hicieron pasar por policías, irrumpieron en su vivienda en el barrio Bernardino Caballero de Caaguazú, aproximadamente a las 22:30 del domingo. Se alzaron con G. 30 millones, dijo.

Por Víctor Daniel Barrera

Las víctimas fueron el exconcejal Ernesto Ver (65) y su esposa, Blanca González de Ver (72), quienes fueron sorprendidos por los desconocidos que ingresaron por la parte posterior de la casa simulando ser agentes policiales. El propietario fue reducido a golpes de culata de arma de fuego, según el reporte policial.

Posteriormente, ambos fueron maniatados y amenazados, mientras los asaltantes exigían la entrega de dinero. Según el relato de las víctimas, los delincuentes se apoderaron de unos G. 30 millones, que estaban guardados en una caja fuerte dentro de la habitación.

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El exconcejal resultó con lesiones a causa de la agresión, mientras que agentes de la Policía Nacional iniciaron un procedimiento para identificar a los autores del hecho. El caso generó preocupación en la zona, atendiendo a la violencia con la que actuaron los delincuentes.