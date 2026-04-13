Asalto con toma de rehén deja herido a exconcejal en Caaguazú

Las víctimas fueron el exconcejal Ernesto Ver (65) y su esposa, Blanca González de Ver (72), quienes fueron sorprendidos por los desconocidos que ingresaron por la parte posterior de la casa simulando ser agentes policiales. El propietario fue reducido a golpes de culata de arma de fuego, según el reporte policial.

Posteriormente, ambos fueron maniatados y amenazados, mientras los asaltantes exigían la entrega de dinero. Según el relato de las víctimas, los delincuentes se apoderaron de unos G. 30 millones, que estaban guardados en una caja fuerte dentro de la habitación.

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El exconcejal resultó con lesiones a causa de la agresión, mientras que agentes de la Policía Nacional iniciaron un procedimiento para identificar a los autores del hecho. El caso generó preocupación en la zona, atendiendo a la violencia con la que actuaron los delincuentes.