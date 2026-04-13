Funcionaria judicial denuncia maltrato de un magistrado en el Juzgado de Santaní

La denunciante, Karina Aguayo, relató que el suceso se produjo hace aproximadamente 15 días en uno de los pasillos del Juzgado Penal de Garantías de Primer Turno, por parte del magistrado Diego Marecos. El maltrato aparentemente se originó cuando la funcionaria intentó entregarle un expediente relacionado con un caso de abigeato, en el que estaban involucrados tres menores de edad.

El presunto maltratador fue trasladado tras el problema acaecido.

La denunciante mencionó que el día en que sufrió el maltrato ella había tomado su guardia al mediodía y lo primero que hizo fue verificar uno por uno los expedientes que estaban en la oficina del área de Atención permanente del Juzgado; entre ellos, el expediente de un caso de abigeato. Agregó que cuando le manifestó al juez Marecos que le quería entregar el documento, este la recibió con gritos y mucha prepotencia, negándose rotundamente a recibir la carpeta, supuestamente porque el procedimiento no se había realizado correctamente.

Estaba descontrolado

Al respecto, Aguayo señaló que el magistrado estaba totalmente descontrolado y empezó a amenazarla con palabras irreproducibles durante varios minutos en presencia de muchas personas; incluso le dijo: “Yo te puedo perjudicar nde funcionaria’i”. La dejó desconcertada por la manera en que la trató y la humilló delante de otros funcionarios y personas particulares, relató.

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Denuncia y renuncia a su trabajo

La afectada mencionó que, posterior a lo acontecido, decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, en la oficina de Quejas y Denuncias, además de la Superintendencia de San Pedro, con el propósito de dejar precedentes sobre el hecho, con la intención de que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones con otros funcionarios de la institución judicial, por parte de quienes se creen intocables cuando ocupan un cargo de relevancia, subrayó.

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En otro momento, indicó que debido a este lamentable suceso resolvió presentar su renuncia indeclinable luego de 13 años de trabajo como responsable del Área de Atención Permanente del Juzgado, con un sueldo de G. 2.800.000. Refirió que los superiores ya tienen en su poder la carta de renuncia y que solamente está esperando la respuesta de la Corte Suprema.

Acusado niega maltrato

El juez Diego Marecos, quien fue trasladado a raíz de la denuncia de la funcionaria, expresó que en ningún momento la maltrató, pero reconoció que se negó a recibir el expediente relacionado con un caso de abigeato en el que se sindica a algunos menores de edad. Agregó que el motivo es que existió un mal procedimiento en la asignación del juez de la causa.

Refirió, además, que también presentó una denuncia sobre el tema ante la Superintendencia de San Pedro, con el objetivo de que se investigue el manejo de la asignación del expediente en cuestión.