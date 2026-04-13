Reliquia de San Francisco posiciona a Caazapá como punto de peregrinación

El arribo del objeto sagrado, de primer grado, el pasado miércoles, se da en un departamento con fuerte arraigo franciscano, vinculado históricamente a la presencia de esta orden religiosa.

El obispo de la Diócesis de Caazapá, Monseñor Fray Marcelo Benítez, explicó que la reliquia no permanecerá únicamente en su sede definitiva, sino que será trasladada a distintas diócesis del país como parte de un programa pastoral. Según detalló, ya se encuentran agendadas algunas de las primeras visitas en el interior del territorio nacional.

En ese marco, se prevé que la reliquia sea llevada el 19 de abril al Jardín Franciscano del Ybytyruzú. Posteriormente, el objeto sagrado será trasladado a la Diócesis de Encarnación, donde permanecerá entre el 21 de abril y el 4 de mayo.

El obispo indicó además que las visitas a parroquias del propio departamento de Caazapá se realizarán hacia el cierre del Año Jubilar. Esta decisión responde a que la ciudad fue designada como sede permanente de la reliquia, por lo que se busca priorizar primero su recorrido por otras regiones del país.

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La llegada de la reliquia se enmarca en las celebraciones por el Año Jubilar, conmemorativo de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. Asimismo, autoridades eclesiásticas consideran que este hecho representa un reconocimiento al legado histórico de la orden franciscana en la región.

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Desde la diócesis señalaron que se continuará informando sobre el calendario de visitas, a medida que otras comunidades soliciten la presencia de la reliquia.

San Francisco de Asís, canonizado en 1228, es recordado por su renuncia a las riquezas y su servicio a los necesitados. Sus estigmas y suvida de pobrezaextrema lo convirtieron en uno de los santos más queridos de la cristiandad. Hoy, su presencia en forma de reliquia invita a los paraguayos a renovar su compromiso con la paz.