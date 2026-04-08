Multitudinario recibimiento a la reliquia de San Francisco de Asís en Caazapá

Pobladores de la ciudad de Caazapá y de distintos puntos del sexto departamento se congregaron en la rotonda de acceso a la capital departamental para recibir las reliquias de San Francisco de Asís, procedente de la iglesia San Francisco de Asís, de Asunción, donde estuvo expuesto hasta la siesta de este miércoles.

La pieza del cuerpo del santo (reliquia en primer grado) fue recibido el lunes 6 de abril en la Catedral Metropolitana de Asunción. El acto, organizado por la Orden Franciscana Seglar, comenzó a las 19:00 y marcó un hito para la Iglesia Católica en Paraguay.

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Luego de la celebración eucarística, presidida por el arzobispo, cardenal Adalberto Flores, se realizó una procesión hasta el templo erigido en honor del santo, donde permaneció antes de partir en caravana a Caazapá.

La llegada de la reliquia generó una multitudinaria manifestación de devoción, con fieles que acompañaron en procesión su traslado a la catedral local. El recorrido se desarrolló en medio de cánticos, oraciones y muestras de veneración por parte de la comunidad.

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La reliquia de primer grado corresponde a un fragmento corpóreo del santo italiano, lo que la convierte en un objeto de máxima significación dentro de la tradición católica.

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El obispo de la diócesis de Caazapá, monseñor Marcelo Benítez, destacó la magnitud del acontecimiento y lo calificó como un momento histórico para la región. El prelado subrayó que la llegada de la reliquia se da a menos de un año de la creación de la diócesis, lo que refuerza su identidad y proyección pastoral.

Asimismo, valoró el fuerte arraigo franciscano de la comunidad caazapeña, que se remonta a la fundación misma de la ciudad.

La reliquia fue finalmente instalada en la catedral San Pablo de la ciudad de Caazapá, como sede permanente. En el templo se habilitó un altar especial destinado a su resguardo y veneración.

Desde la diócesis informaron que el objeto sagrado no permanecerá únicamente en Caazapá, sino que será llevado en peregrinación a distintas localidades del país. Estas visitas serán coordinadas por la propia diócesis como parte de un programa pastoral que busca acercar la reliquia a más fieles.

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El acontecimiento también se enmarca dentro de las celebraciones del Año Jubilar por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís.

La llegada histórica

Los restos sagrados fueron traídos desde Roma, Italia, por el asistente general de la Federación América Latina Conventuales, fray Rogelio Pereira Xavier, como parte del proyecto ‘La Sandalia de Francisco-Siguiendo sus Huellas’, con el que la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) busca conmemorar los ocho siglos “del tránsito” del fundador de los franciscanos por la Tierra, según explicó el religioso.

“Esta reliquia de San Francisco viene exactamente de la tumba, del sepulcro (...) es una parte del cuerpo de San Francisco”, afirmó Pereira Xavier al inicio de una misa tras su llegada a Paraguay, en la catedral de Asunción.

El religioso anunció que, por iniciativa de los obispos locales, los vestigios del santo peregrinarán por todo el país.