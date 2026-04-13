Salud inicia vacunación nacional contra influenza y neumococo: lo que debés saber

Este lunes arrancó la Fase 1 de la campaña de vacunación contra la influenza y el neumococo por parte del Ministerio de Salud. La misma va dirigida a la población de 3 años en adelante y está disponible en todo el país.

El inicio de la Fase 2, que incluirá a niños de 6 a 35 meses, será comunicado oportunamente a través de los canales oficiales del MSPBS.

“La vacuna contra la influenza, estamos hablando de una vacuna trivalente, contra tres tipos del virus de la influenza. Por un lado, la influenza A H1N1, la influenza H3N2 y un tipo de la influenza B, que es el linaje Victoria", explicó Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunización.

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De igual forma, remarcó que esta vacuna cuenta con una composición actualizada para el Hemisferio Sur, por lo que no estaría de más aplicársela.

Con respecto a las dudas que se generan al momento de la vacunación, Cousirat aclaró que no se debe posponer ante un caso de rinitis, chorreo de nariz, tos o una congestión. “La única contraindicación es la fiebre”, señaló.

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En lo que respecta al neumococo, expresó que es una bacteria oportunista que causa neumonía, meningitis y otras enfermedades neumocócicas invasivas. “Es una bacteria que afecta especialmente a los mayores de 60 años. Se recibe una vacuna al cumplir los 60 años y otro único refuerzo pasado cinco años”, apuntó

Campaña contra el sarampión

La campaña contra el sarampión sigue vigente hasta el 9 de mayo. “Hay que recordar que el sarampión representa un riesgo muy alto para el país. Hay circulación en países vecinos y en cualquier momento podemos tener una nueva importación de un caso y un nuevo brote”.

Para finalizar mencionó: “Los niños de 1 a 5 años hoy deben aplicarse la vacuna contra el sarampión, una vacuna que forma parte de este calendario regular de vacunación y que está disponible en todos los vacunatorios de forma gratuita”.