Vacunación en ABC: a las 8:00 se inicia inmunización contra la influenza y el neumococo

Como cada año, la lucha contra las enfermedades respiratorias estacionales cobra fuerza con el lanzamiento de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno. En un esfuerzo por descentralizar el acceso a las dosis, este lunes 13 de abril, las instalaciones de ABC Color se transformarán en un centro vacunatorio abierto a toda la comunidad.

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La jornada, que se extenderá desde las 08:00 hasta las 15:00, contará con la presencia de brigadas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). El ingreso al puesto de dosificación es por Iturbe 745 c/ Herrera.

Las vacunas disponibles son la tetravalente contra la Influenza y la dosis contra el Neumococo, ambas fundamentales para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y fallecimientos por virus circulantes durante los meses de baja temperatura.

Detalles de la inmunización

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se recuerda que la vacunación es libre, gratuita y no requiere orden médica. Este año, el esquema presenta algunas particularidades importantes:

Influenza: Disponible para personas a partir de los 3 años. Se hace especial énfasis en grupos de riesgo: embarazadas, puérperas, trabajadores esenciales y personas con enfermedades de base (diabetes, hipertensión, obesidad).

Adultos mayores: Para los mayores de 50 años, se dispone de la vacuna influenza adyuvantada , diseñada para generar una respuesta inmunológica más robusta en este grupo etario.

Neumococo: Orientada principalmente a mayores de 60 años que no se hayan vacunado en los últimos cinco años.

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Las autoridades sanitarias subrayan que ambas vacunas pueden ser administradas de forma simultánea, sin que esto afecte la seguridad o eficacia de ninguna de ellas. Aclararon también que la fiebre es el único impedimento para no aplicarse estos biológicos.