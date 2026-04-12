Salud Pública inicia vacunación de invierno: todo lo que tenés que saber

A partir de mañana, lunes 13 de abril, los más de 1.500 vacunatorios del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) habilitan sus puertas para la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026. Bajo el lema de prevenir complicaciones graves por cuadros respiratorios, la cartera sanitaria desplegará una logística que prioriza a los grupos de riesgo, pero que está abierta a toda la ciudadanía desde los 3 años de edad.

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La principal novedad de este año es la llegada de la vacuna antigripal adyuvantada (de alta dosis). Según explicó Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), esta versión está diseñada específicamente para personas de 60 años en adelante, ya que ofrece una protección superior y más duradera, considerando que el sistema inmune en esta etapa de la vida requiere un estímulo mayor.

Este año, este grupo etario también tiene disponible un nuevo esquema de vacunación contra el neumococo que incluye la dosificación de la neumo-valente 13 y la neumo-valente 23 de forma combinada por única vez y, un refuerzo de la neumo-valente 23 en cinco años.

El esquema disponible

La Campaña Nacional de Vacunación de Invierno que lleva adelante el PAI, no se limita solo a la influenza y neumococo, el esquema propuesto para este invierno incluye:

Antigripal: Dosis cuadrivalente que protege contra los virus de mayor circulación previstos para esta temporada.

Neumo-valente: Dirigida a personas de 60 años o más que no se hayan vacunado en los últimos cinco años, para prevenir neumonías graves.

Virus Sincitial Respiratorio : Para bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, menores de 12 meses con factores de riesgo, niños de hasta 24 meses que presenten condiciones médicas específicas como cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas, inmunocompromiso severo o fibrosis quística.

Refuerzo Covid-19: Se dispondrá de la vacuna monovalente actualizada (XBB.1.5) para grupos prioritarios a finales de abril.

Logística, horarios y grupos prioritarios

Los puestos de salud, centros asistenciales y hospitales regionales atenderán en su mayoría de 07:00 a 17:00. Las autoridades recordaron que la aplicación es gratuita y el único requisito indispensable es la presentación de la cédula de identidad para el registro en el sistema nominal.

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Si bien la vacunación es para todos, se insta especialmente a acudir a:

Mujeres embarazadas (en cualquier mes de gestación) y puérperas. Niños de 6 a 35 meses (quienes reciben un esquema de dos dosis si es su primera vez). Trabajadores esenciales: docentes, policías, militares, otros. Personas con enfermedades de base (diabetes, hipertensión, obesidad).

El Ministerio de Salud dispone de la línea 138 para consultas ciudadanas sobre la ubicación de los puestos y disponibilidad de dosis en tiempo real.

ABC Color será sede de vacunación este lunes

Mañana, lunes 13 de abril, la sede de ABC Color se convertirá nuevamente en un puesto de inmunización en el marco del lanzamiento de la Campaña Nacional de Invierno 2026. La jornada, coordinada con el Ministerio de Salud, facilitará el acceso a las dosis contra la influenza y el neumococo tanto para el personal de prensa como para la ciudadanía en general.

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Los interesados podrán acercarse desde las 08:00 hasta las 15:00 para recibir sus dosis contra la influenza y el neumococo. Desde el PAI aclararon que la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) que también forma parte de la campaña de invierno, no estará disponible en este punto móvil, ya que su aplicación se reserva exclusivamente para las maternidades y vacunatorios habituales debido a la complejidad de los grupos pediátricos a los que va dirigida.