El SPP rechaza proyecto de ley de protección a periodistas por no cumplir estándares mínimos

El Senado postergó el tratamiento del proyecto de ley “De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia”, iniciativa impulsada por el cartismo tras excluir del texto la protección a activistas por los defensores de los derechos humanos.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) cuestionó que el proyecto carece de mecanismos de protección efectivos, elimina espacios de representación de los propios trabajadores y concentra la decisión de otorgar medidas de seguridad en el Ministerio del Interior.

“Ese proyecto de ley que, entre comillas, de prevención y protección a periodistas, creemos que no cumple con los estándares mínimos para funcionamiento, para la protección a los colegas”, expresó Santiago Ortiz, representante del SPP.

Los representantes de los trabajandores de la prensa señalan que este proyecto no fue debatido y no contó con la participación del gremio. De igual forman solicitan una mesa de técnica para buscar avanzar en un mecanismo que realmente sea efectivo.

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“Entendemos que hay una premura por presentar esto antes del 26 de abril. La aprobación de esta ley no va a ser un reconocimiento a los periodistas, sino todo lo contrario. Va a ser una afrenta más al momento de cumplirse 35 años del asesinato de Santiago Leguizamón”, sostuvo.

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A renglón seguido, señala que este proyecto deja exclusivamente en manos de una dirección del Ministerio del Interior todo lo que tendría que ver con la protección a periodistas.

“¿Qué va a pasar si es que alguien está investigando a la policía o al propio Ministerio del Interior? Un funcionario designado por el Ministerio es el que tiene que dictaminar la protección a los colegas", ejemplificó.

Periodistas y defensores de DD.HH. por igual

El bloque cartista señala que en el caso de los defensores de derechos humanos debe ser otro proyecto diferente a la de los periodistas, porque no quieren que en mismo texto se hable de ambos.

Ante esto, Dante Leguizamón explicó que la tendencia de jurisprudencia internacional, los estudios de protección internacional y los mecanismos que funcionan de protección de personas en Latinoamérica, están sobre la base de personas defensoras y periodistas.

“¿Por qué duplicar una protección o por qué complejizar una protección en vez de fortalecerse entre ellas?“, resaltó.

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“El proyecto que presentaron tiene 12 artículos. Pero no habla de medida de protección individual, de medida de protección colectiva ni de medida de protección complementaria. Es un proyecto que no tiene ni la mitad de las fortalezas que tiene el proyecto que hemos trabajado con el Sindicato de Periodistas del Paraguay durante más de cinco años”, resaltó Leguizamón.

“La sentencia de la corte es muy clara. Dice que el proyecto de ley de protección de personas defensoras y periodistas. O sea, no pueden ir por separado”, finalizó.