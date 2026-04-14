Morínigo denuncia persecución tras ser apartado del Ineram: “Quieren silenciar la realidad”

El neumólogo y exministro de Salud Carlos Morínigo fue apartado de la jefatura de Endoscopía Respiratoria del Ineram bajo el argumento de una reestructuración.

El médico afirma que la decisión, la cual no le sorprende, busca silenciar las constantes denuncias que realiza sobre la falta de insumos y el calvario que atraviesan los pacientes en el sistema público de salud.

“Las críticas, y sobre todo el contar la realidad que estamos pasando en la salud pública para generar conciencia, tener un poco de vergüenza y respeto hacia la ciudadanía, que van a los hospitales y no encuentran solución a sus problemas. Ese es el motivo por el cual levanté mi voz”, sostuvo el profesional.

Comentó que cuando ayer fue citado por el director, lo primero que le dejó en claro es que la decisión no fue nada personal, pero que tenía que cambiarle por un tema de reestructuración.

“En ese momento yo entendí cómo venía la mano”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Soy la voz de mis pacientes”: echan a Carlos Morínigo de jefatura en Ineram

Cuando fue consultado qué tan mal se encuentra hoy la salud pública, expresó: “A nivel general, el sistema de salud estamos en un nivel 3 de 10 posible. Más que eso no vamos a pasar y no sé qué quieren ocultar, porque todo está a la vista”.

Morínigo, quien desempeñaba esta función desde hacía aproximadamente tres años sin percibir remuneración adicional por el cargo, dejó en claro que el problema de salud es de presupuesto y gestión.

“Una falta de medicamentos básicos, una deuda de 1.200 millones de dólares que cada vez va en aumento y sin proceso de pago. Personal de blanco desmotivado y con falta de actualización de salario, y una ciudadanía insatisfecha con el servicio de salud que le corresponde. Esto significa un aplazo”, apuntó el profesional médico.

A pesar de perder la jefatura, el doctor Morínigo aseveró que continuará brindando atención médica en el Ineram. Aseguró que su compromiso con la salud pública sigue intacto y que un cargo administrativo no define su labor como médico.