Pirayú: por tercera vez, queda paralizada la refacción del Centro de Salud

La atención a pacientes se realiza en condiciones improvisadas debido a que no culminan las obras en el Centro de Salud local, cuyos trabajos de mejora se iniciaron hace cuatro años. Desde el Ministerio de Salud no se tiene información sobre cuándo se retomarán los trabajos para finalizar la infraestructura edilicia. La falta de fondos estaría influyendo en la paralización de las obras.

Para la concreción del proyecto “Mantenimiento y reparación de dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social” en Pirayú y Escobar, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, en diciembre de 2022 se adjudicó un contrato por G. 16.000 millones a la empresa MES Ingeniería S.A., representada por Marcelo Eduardo Sánchez Quintana.

Inicialmente, se otorgó una parte por G. 10.000 millones para la construcción de mejoras en el Centro de Salud local y en el Puesto de Salud de la compañía Yvyraty de Escobar. Posteriormente, en 2023, la firma solicitó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social una adenda de G. 6.000 millones. Sin embargo, la obra ya lleva cuatro años de intervención sin culminar, según denunció la pobladora Estela Esteche.

Obra abandonada no tiene fecha de inicio

Ante la falta de avances en la obra del Centro de Salud, el Ministerio de Salud resolvió rescindir el contrato con la empresa MES y, a través del Departamento de Recursos Físicos, decidió continuar con la ejecución de los trabajos y que la paralización de la obra es momentánea por falta de fondos, explicó la directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba.

La funcionaria indicó que actualmente la obra está siendo encarada desde dicha dependencia, aunque por el momento se encuentra sin fondos y a la espera del desembolso correspondiente por parte del Gobierno central para proseguir con las mejoras.

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Aclaró que gran parte de los trabajos ya fueron realizados, como la reparación de la sala de urgencias, el área de rayos X, laboratorio, consultorios, además de paredes y techo.

Asimismo, señaló que ya se completaron las mejoras en sanitarios y el cableado con un nuevo sistema eléctrico. Lo pendiente incluye el cambio de aberturas, pintura de paredes y las terminaciones de pintura.

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Adjudicación anulada

La adjudicación de la obra de reparación se había adjudicado mediante la licitación pública nacional plurianual N.º 22/2022, denominada “Mantenimiento y reparación de dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.

No obstante, en marzo de 2023, la empresa —que ni siquiera había iniciado los trabajos— solicitó una adenda de G. 6.000 millones al monto inicial, la cual fue concedida por el Ministerio de Salud, según la resolución N.º 372/2023.

Tras la aprobación de la adenda, que elevó el costo total a G. 16.000 millones, la firma MES S.A. remitió una nota a la entonces directora de la Dirección de Recursos Físicos, arquitecta Leticia Herreros, en la que anunciaba el inicio de las obras para el 24 de mayo de 2023 en este distrito y en Escobar. Sin embargo, dicho inicio nunca se concretó.

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Tras la rescisión del contrato por parte del Ministerio de Salud con la constructora, la obra quedó a cargo de la Dirección de Recursos Físicos y se aguarda la culminación de los trabajos en el Centro de Salud de Pirayú. El establecimiento de Escobar ya fue habilitado por el Ministerio de Salud.