Paraguarí: crisis en salud y educación por abandono de USF y aulas inconclusas

Los ciudadanos están preocupados porque ni las autoridades de salud ni las educativas de la zona saben cuándo culminarán las edificaciones que están abandonadas.Las construcciones abandonadas se ubican en los distritos de Ybycuí (colonia César Barrientos y compañía Caballero Punta), Quiindy (compañía Costa Irala), Ybytymí (compañía Héctor L. Vera) y Acahay (compañía Potrero Arce).

Este es el caso de las obras de USF, correspondientes al proyecto “Ñamyasãi: Salud y Familia”, han quedado abandonadas por segunda vez. Estas se iniciaron en agosto de 2022, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), con un plazo de entrega estipulado de 150 días. Sin embargo, han pasado dos años desde el inicio de las construcciones y aún no han sido entregadas a las comunidades.

La construcción de las cinco USF paralizadas forma parte del programa de fortalecimiento del sector público de salud, mediante el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, a través del préstamo BIRF Nº 8963-PY. Esta asistencia contemplaba la provisión de insumos médicos, equipamientos y medicamentos para optimizar la atención sanitaria, lo cual, hasta la fecha, sigue sin concretarse.

En principio, las obras fueron adjudicadas por G. 7.339.688.041 a la empresa MES Ingeniería S.A., representada por Marcelo Eduardo Sánchez Quintana, con fecha de entrega prevista para marzo de 2023. Según contrato N° 13/2022 firmado por el entonces ministro de Salud, Julio Borba. Sin embargo, al no culminarse las obras, ya con el gobierno de Peña se rescindió el contrato y se realizó un nuevo llamado, siendo adjudicadas por G. 8.000 millones a la empresa Díaz Martínez Construcciones, representada por Ricardo Díaz Martínez.

Las construcciones estuvieron paralizadas por más de un año hasta octubre de 2024 y fueron reactivadas en noviembre de ese mismo año, con fecha de culminación prevista para abril de 2025. No obstante, pese a registrar avances con retrasos, quedaron nuevamente paralizadas desde noviembre pasado. Hasta la fecha, no hay información clara sobre su reactivación.

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En su mayoría, falta completar las conexiones eléctricas, el sistema de agua potable, la colocación de sanitarios, pisos y el equipamiento necesario para su funcionamiento y habilitación al servicio de la ciudadanía.

Desde la Novena Región Sanitaria se administra este proyecto. Para obtener información, se intentó contactar con el encargado de Recursos Públicos del Gabinete del Ministerio de Salud, el ingeniero Fernando Sanabria, pero no respondió a las llamadas.

Obras educativas con suspensión indefinida

Otra situación que preocupa a padres de familia y directivos de instituciones educativas es la paralización de obras adjudicadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La obra quedó inconclusa, con cimientos y varillas de hierro expuestas que representan un peligro para los estudiantes.

La cartera educativa adjudicó a la empresa DIBEC Construcciones, representada por el ingeniero Diego Rafael Beconi Ochipinti, por un monto de G. 12.404.902.613, la construcción de aulas y sanitarios sexados en diez instituciones educativas, de las cuales cuatro corresponden al departamento de Paraguarí y seis al departamento de Guairá.

El contrato, según resolución del MEC N° 28, fue firmado el 31 de enero de 2025. La empresa adjudicada y otras firmas solicitaron una adenda para el inicio de las obras debido a la falta de planos completos por parte del MEC.

Una vez completada la documentación, los trabajos comenzaron el 8 de mayo de 2025, con un plazo de ejecución de 210 días, es decir, hasta diciembre del mismo año. Sin embargo, tras tres meses de iniciados, en agosto las empresas recibieron una comunicación que informaba la suspensión indefinida del proyecto.

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Las obras, financiadas con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), quedaron paralizadas sin una respuesta institucional clara.

Esta situación perjudica a las instituciones educativas, ya que nadie ha explicado qué ocurrió con los fondos del FEEI 2025. Además, al tratarse de un proyecto suspendido —sin rescisión de contrato—, ni municipalidades ni gobernaciones pueden intervenir para continuar o replantear las obras.

Los colegios afectados en el departamento de Paraguarí son: Colegio Nacional Agustina Miranda González (La Colmena), Colegio Nacional Carmelo Barrios Armoa (Carapeguá), Colegio Nacional de E.M.D. Gral. César Barrientos (Ybycuí) y Colegio Nacional Florencio Molinas (Acahay).

Asimismo, seis instituciones del departamento de Guairá también se encuentran con obras suspendidas: Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional de Villarrica, Colegio Nacional Dr. Telémaco Silvera, Centro Educativo Integral Don Ildefonso Ríos Barrios, Colegio Nacional Defensores del Chaco, Colegio Nacional Carlos Antonio López y Colegio Nacional Dr. Ramón D. Pelmas.