Cambyretá: piden la reparación de una USF abandonada mientras funcionarias prestan servicio en una precaria vivienda prestada

La estructura de una Unidad de Salud Familiar (USF), que se encuentra con daños en el techo, está abandonada desde hace un año y ocho meses sin reparación, según la denuncia de pobladores y la comisión vecinal del barrio San Blas - Independencia, del distrito de Cambyretá.

El poblador Andrés Morel manifestó que cedió una vivienda que tenía deshabitada, que pertenecía a sus padres, para que las funcionarias puedan prestar servicios, mientras no tienen respuestas con relación a la reparación de la USF. Se trata de una construcción de alrededor de 4 x 12 metros, con un corredor techado, ubicada a 100 metros del predio que pertenece al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Sobre la infraestructura, Morel detalló que el puesto de salud fue construido en 2012 aproximadamente, con la colaboración de vecinos. El año antepasado, tras un temporal, quedó dañado el techo y generaba filtraciones.

Explicó que había un proyecto de renovar la estructura, por lo que pidieron a las funcionarias salir del lugar. Las mismas prestaban servicios en una escuela, pero desde hace una semana tuvieron que abandonar la institución educativa.

Lea más: Pobladores de Edelira realizaron pollada para colaborar con el sostenimiento de la Unidad de Salud Familiar

La USF

Se trata de una USF estándar que brinda Atención Primaria de la Salud, así como varios programas del MSPBS. Cuenta con tres profesionales: una médica y dos licenciadas en enfermería.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En promedio, realizan entre 30 y 40 atenciones diarias. La población que debe cubrir sería de alrededor de 5.000 personas de la zona, distribuidas en cuatro barrios.

Pertenece a la subred de Encarnación, pero fue cambiada a la de Cambyretá tras la constatación realizada por la Séptima Región Sanitaria. La USF está en un límite distrital entre Encarnación y Cambyretá, pero en territorio de este último distrito.

Los reclamos de los pobladores tienen que ver con la falta de una estructura adecuada para que las profesionales puedan brindar servicio y los lugareños puedan acceder a la salud.

“Pido encarecidamente a la ministra (María Teresa Barán) que tenga en cuenta las obras que hacen falta”, mencionó Morel.

Lea más: Secuelas de un abandono

Proyecto de rehabilitación

El director de la Séptima Región Sanitaria, doctor Jorge Ayala, manifestó que tienen un proyecto en el que buscan la reparación y readecuación del techo de esta USF.

Confirmó que el predio es del MSPBS, pero tuvieron que cambiar la subred de servicios porque territorialmente se encuentra en Cambyretá.

Explicó que esto responde a que el financiamiento se gestionaría a través de una inversión comprometida por la Municipalidad de Cambyretá.

También detalló que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) habría solicitado que la USF deje de atender en la institución educativa. “Entendemos que el MEC tiene sus reglamentaciones y agradecemos por el tiempo que nos permitieron funcionar ahí”, refirió Ayala.

Según el médico, esperan que pronto pueda concretarse la inversión para mejorar la estructura y que la atención en esa comunidad vuelva a su edificación original. A pesar de ello, resaltó que, ante las dificultades, aseguraron el acceso a la salud de los pobladores.