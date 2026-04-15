Nacionales
15 de abril de 2026 - 19:31

Inundación y aislamiento azota a familias Enxet en el Chaco

Tres mujeres y un niño en un área anegada, con una mujer sosteniendo un balde amarillo y la otra un palo. Clima nublado.
Mujeres del pueblo indígena Enxet Sur caminan en un área inundada, mientras observan las dificultades causadas por la lluvia.Gentileza

Un total de 13 familias de la comunidad indígena Enxet Sur están aisladas como consecuencia de las inundaciones que afectan al Bajo Chaco. No acceden a servicios básicos como agua potable y tampoco atención médica, por lo que hacen un llamado urgente a las instituciones del Estado.

Por ABC Color

Se trata de la comunidad indígena Rodolfito, perteneciente al pueblo Enxet Sur y ubicada a 20 kilómetros de Pozo Colorado en el departamento de Presidente Hayes, donde la situación se está volviendo crítica a raíz de severas inundaciones. De acuerdo con el material difundido por la Organización Tierra Viva, el agua ha profundizado el aislamiento de 13 familias, que soportan condiciones de extrema vulnerabilidad.

El reclamo central apunta a la necesidad de asistencia urgente para enfrentar el impacto inmediato de la emergencia: acceso a agua segura, alimentos y servicios de salud básicos.

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El líder de la comunidad registró en un vídeo el testimonio de algunas pobladoras que señalan que ante la imposibilidad de desplazarse hacia la zona urbana, apelan a la entrega de víveres por parte del Estado a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

La comunidad Rodolfito no solo enfrenta la barrera natural del agua, ya que también sus habitantes se ven afectados por un cerco territorial: la comunidad está rodeada por estancias ganaderas, y su movilidad está condicionada por portones privados.

Según datos de Tierra Viva, el pueblo Enxet Sur está ubicado principalmente en el departamento de Presidente Hayes en la región del Bajo Chaco y se compone de más de cinco mil personas.

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